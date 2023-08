Les 5 aides néo-parents à demander si vous êtes parent d’un enfant

publicité

Avoir un enfant nécessite un gros financement. C’est justement dans ce contexte que la CAF prévoit de verser des aides pour les parents avant et après la naissance d’un enfant. Il y a cinq aides qu’il faut absolument savoir.

Un gros budget à prévoir pour l’arrivée d’un enfant

Vous vous apprêtez à attendre un heureux évènement ? Sachez qu’il existe des aides destinées pour les futurs parents. Le gouvernement est donc conscient qu’avoir un enfant a un coût.

D’ailleurs, pour se préparer à l’arrivée d’un enfant, il existe des dépenses à ne surtout pas oublier même si l’enfant n’est pas encore née. Le Drees a d’ailleurs estimé que l’arrivée d’un enfant peut nécessiter en moyenne 8 400 euros par an. Heureusement qu’il existe des aides pour les parents pour soutenir leur dépense.

Les aides pour les parents

Parmi les aides qu’il faut demander avant la venue au monde d’un bébé, il y a la prime à la naissance. Son montant est de 1 019,40 euros par enfant et 2 038,8 euros si les bébés sont des jumeaux. Pour bénéficier de cette aide, les revenus d’un couple ne doivent pas dépasser 43 665 euros par an. Cependant, pour y avoir droit, le couple doit déclarer la grossesse dans les 14 premières semaines auprès de la CAF et la CPAM.

Les parents peuvent également toucher l’allocation de base de la Paje. Son versement se fait tous les mois jusqu’à ce que l’enfant atteigne 3 ans. Le montant de cette aide est plafonné à 184,81 euros par mois. Ce montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge et des revenus du foyer. Il est d’ailleurs l’aide adressé pour un couple avec un enfant et que le revenu d’un conjoint est moins de 27 654 euros par an.

Les parents ont également droit à….

Il y a aussi la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Elle vise à soutenir les parents qui souhaitent s’occuper de leur enfant. Pour toucher la PreParE, l’enfant doit avoir moins de 3 ans. Par ailleurs, il est de 20 ans pour une adoption. Par contre, le parent doit valider au moins 8 trimestres de cotisations vieillesse. Le montant de l’aide peut atteindre 428,71 euros par mois si le parent décide d’interrompre totalement son activité. Cependant, en cas d’arrêt partiel, elle est de 277,14 euros. Les parents qui conservent entre 50 % et 80 % de son activité recevront 159,87 euros.

Pour la garde d’enfant, les parents peuvent toucher un complément de libre choix du monde de garde. En effet, cette aide est essentielle une fois que les parents décident de reprendre le travail. Il est versé jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Le montant est de 95,71 et 506 euros par mois. Soit 15 % minimum des frais. Il dépend des revenus des parents, le nombre d’enfants et la solution de garde.

Enfin, les parents peuvent compter sur l’aide financière individuelle de la CPAM pour la grossesse. Elle s’adresse aux parents modestes en cas de grossesse difficile. Ou encore aux futures mamans qui ont des soucis de santé importante.