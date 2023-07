Les 12 coups de midi : une belle surprise pour Xavier, la production s’est surpassée

publicité

Les 12 coups de midi : Xavier de retour pour la dixième fois

Vendredi 7 juillet, Xavier Mercier a célébré son dixième anniversaire pour sa participation à l’émission Les 12 coups de midi. Justement, cette journée tombe lors du fameux Combat des maîtres. Pour cette occasion, 32 maîtres de midi sont venus pour s’affronter pendant une semaine.

Ainsi, Xavier faisait partie des participants de cette compétition, comme à son accoutumé d’ailleurs. Ce jour-là, à l’occasion de ses dix ans de participation au programme Jean-Luc Reichmann et son équipe lui ont préparé une belle surprise. En effet, le présentateur lui a rappelé tous les moments marquants de son passage dans le jeu.

À noter que le candidat est devenu un visage emblématique pour les téléspectateurs et fans de l’émission.

Xavier très ému « C’est une aventure humaine… »

Xavier des « 12 coups de midi » n’a pas pu retenir ses larmes en découvrant les images qui retracent son parcours. D’ailleurs, il en garde de très bons souvenirs de son passage dans cette émission.

Dans ce sens, dans une interview avec Télé-Loisirs le 5 janvier dernier, il a indiqué « Les 12 coups de midi pour moi, c’est bien plus qu’une émission, ça fait partie de ma vie ». Avant de conclure « Il s’agit d’une aventure humaine, on a créé des liens avec les gens de la production et de certains candidats. C’est forcément bien plus qu’une émission ».

Un parcours impressionnant dans les 12 coups de midi

Xavier est devenu un visage indissociable des 12 coups de midi en raison de son exploit. En effet, il faut savoir qu’il est le candidat le plus couronné. À son actif, il dispose de sept victoires. Cependant, il a également retenu l’attention du public à cause d’une décision inattendue.

Il a été le seul candidat à avoir quitté le jeu. En clair, il a décidé d’interrompre sa participation au jeu orchestré par Jean-Luc Reichmann pour des raisons professionnelles. Pour mémoire, il a arrêté d’y participer après 76 participations avec 335 856 euros de gains et de cadeaux.

Depuis, le jeune homme qui avait 23 ans a bien grandi. Côté vie privée, il est marié à Laura. Ensuite, il a également annoncé la venue au monde de son enfant, Alma, à la télévision.