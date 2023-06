Les 12 coups de midi : un système de triche légal dans le jeu, la production fait le point

publicité

La production de l’émission Les 12 coups de midi révèle qu’il existe un système de triche légal dans le jeu. Les candidats peuvent s’informer sur la Toile pour trouver d’identité de la célébrité cachée sous l’étoile mystérieuse. On vous dit un peu plus.

Les 12 coups de midi : une célébrité assurée pour les candidats

publicité

Chaque jour, du lundi ou dimanche, Jean-Luc Reichmann est toujours présent à l’antenne à son rendez-vous avec les téléspectateurs à l’heure du déjeuner. Aussi, de nombreux candidats se succèdent sur le plateau pour tester leur culture générale. Ils font en sorte de donner les bonnes réponses pour continuer l’aventure.

Ainsi, depuis 12 ans, plusieurs candidats ont acquis la notoriété grâce à leur participation à Les 12 coups de midi. On peut citer par exemple Paul El Kharrat ou Stéphane Lapingre et bien tant d’autres encore. Tous ceux qui ont été Maître de midi ont siégé à ce titre plusieurs mois et ont récolté d’énormes cagnottes et de nombreux cadeaux.

Pourtant, malgré la sympathie des candidats, ils deviennent également la cible des critiques. C’est notamment le cas de Stéphane. De nombreux fans de l’émission se demandent sur ses réelles capacités mentales. Il y en a qui annoncent d’ailleurs que la production de l’émission a triché en sa faveur. De son côté, l’animateur l’a défendu en parlant de ses exploits.

Face à tous ces critiques, Stéphane préfère rester discret. L’ancien maître de midi profite pleinement de ses gains dans le jeu Les 12 coups de midi.

publicité

L’étoile mystérieuse : un système de triche légal dans le jeu

Le jeu de TF1 permet de gagner un pactole. Pour y arriver, il faut essayer de garder le titre de maître de midi aussi longtemps que possible. En outre, il existe également un autre objectif. C’est de deviner le nom de la célébrité qui se cache derrière l’étoile mystérieuse.

En effet, elle permet de gagner de nombreux cadeaux en très peu de temps. Il s’agit d’ailleurs d’une technique pour attirer de nouveaux candidats. Justement, un autre détail intrigue les spectateurs. Certains fans de l’émission Les 12 coups de midi jugent que les candidats le deviennent trop facilement. Selon Thibaut Pupat, « On pouvait, avec des systèmes de logiciels inversés, retrouver la photo en trente secondes sur internet. Il suffisait que le candidat aille sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse ».

publicité

Toutefois, la production a assuré que les candidats sont de bonne foi. Si tel est le cas, apparemment, il ne s’agit pas d’une triche parce qu’ils travaillaient beaucoup pour le trouver en se basant sur les indices.

Cependant, les producteurs de Les 12 coups de midi ont modifié les règles du jeu. Désormais, les candidats ne peuvent plus proposer un nom sans avoir réussi un coup de maître.