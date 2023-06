Les 12 coups de midi, un candidat brise le silence et révèle les coulisses de l’émission

publicité

Qui dit jeu télévisé, dit Les 12 coups de midi. Il s’agit de l’une des émissions télés les plus appréciés des téléspectateurs. Avec Jean-Luc Reichmann aux commandes, les audiences explosent chaque midi à l’heure du déjeuner. Après son passage, un candidat se confie sur les coulisses de ce jeu emblématique.

Les 12 coups de midi, un jeu de culture générale

Chaque midi, Jean-Luc Reichmann s’invite dans chaque foyer français pour orchestrer son jeu Les 12 coups de midi. En effet, les candidats à cette émission de TF1 ont pour mission de devenir ou de rester maître de midi. En contrepartie, ils doivent donner de bonnes réponses.

Le compagnon de Nathalie Lecoultre pose des questions de culture générale. Dans la première manche, quatre candidats s’affrontent dont le maître de midi. Ils répondent chacun à leur retour. Au cours des trois manches, au fur et à mesure qu’ils donnent de mauvaises réponses, ils sont éliminés.

Lorsqu’il ne reste plus que deux candidats, ils s’affrontent au face-à-face. Cette fois, l’animateur leur pose des questions. Si un des candidats propose une mauvaise réponse, il continue d’en poser jusqu’à ce qu’il réponde correctement. Mais cette manche est soumise à un chrono. Passer ce délai, l’adversaire remporte la manche.

Le dernier en lice a encore droit à une série de questions. Il doit trouver les bonnes réponses pour pouvoir proposer le nom de la célébrité dissimulé dans l’étoile mystérieuse.

Une émission à succès

Le succès de l’émission Les 12 coups de midi n’est plus à rappeler. D’ailleurs, le concept est assez fort et ludique. Son plateau est coloré et convivial. Cependant, le succès du jeu de TF1 vient également de son animateur. Depuis 12 ans, Jean-Luc Reichmann occupe ce poste. Quotidiennement, il se montre très à l’aise. Aussi, il sait rassurer et sympathiser avec les candidats.

Pour sa part, la production fait en sorte de soigner ses castings en privilégiant de fortes têtes. En effet, les candidats doivent être à l’aise face aux caméras. Un candidat nommé Lucas Studio a fait partie des sélectionnés pour participer au jeu. Ce dernier a révélé les coulisses de l’émission.

Les coulisses de l’émission Les 12 coups de midi

Lucas Studio a eu la chance d’être sélectionné pour le casting de Les 12 coups de midi. Le youtubeur s’est confié sur les coulisses du jeu de Jean-Luc Reichmann.

Dans sa confidence, il raconte qu’il a eu droit à un briefing dans sa loge. Les responsables réexpliquent les règles du jeu. Ensuite, les candidats remplissent un questionnaire que l’animateur va lire pour connaître un peu plus sur eux.

Selon le participant se confie également sur le montage. Apparemment, la production gère le rythme de l’émission et manipule parfois les images diffusées à la télévision. En revanche, le contenu réel n’est pas modifié, mais plutôt qu’il est présenté de manière à captiver l’audience.