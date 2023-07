Les 12 Coups de Midi : que devient Bruno Hourcade après sa participation à l’émission de TF1 ?

publicité

Bruno Hourcade devient l’une des figures emblématiques du jeu de TF1 Les 12 coups de midi. Son parcours a été exceptionnel. Que devient l’ancien maître de midi et l’un des plus gros gagnants du jeu ?

Zoom sur le parcours de Bruno Hourcade dans Les 12 coups de Midi

Après plusieurs mois de participation, Bruno Hourcade a dû quitter le jeu le 5 octobre 2021. Il a été éliminé après 252 participations. Par contre, il est parti avec un gain spectaculaire de 1 026 107 euros. En clair, il a remporté 700 000 euros d’espèces et de divers cadeaux après sa participation au 12 coups de midi. Dans ce sens, ces chiffres démontrent qu’il est le grand maestro de l’histoire des jeux télévisés français.

Dans une récente interview, l’ancien maître de midi a accepté de faire confidence sur sa vie après sa participation. En effet, il a souligné qu’il est toujours célibataire et sans emploi. Il s’est également confié sur une offre surprenante qu’il a reçue et la suite de sa carrière.

Une proposition qui ne lui convient pas

Grâce à sa participation à ce jeu orchestrée par Jean-Luc Reichmann, de nombreuses propositions s’offrent à lui. En effet, Bruno Hourcade a reçu plusieurs propositions pour revenir à la télévision. Cependant, l’une de ces propositions l’a particulièrement déconcerté. On lui a proposé de participer à la deuxième saison des « Cinquante ». Le concept de ce programme est que 50 candidats de la téléréalité et des réseaux sociaux s’affrontent pour augmenter la cagnotte et éliminer leurs adversaires.

Bien que cette offre ait suscité de l’intérêt, l’ancien maître de midi a préféré la décliner. Selon ses dires, il ne serait pas un bon participant pour ce genre d’émission. C’est donc le moment pour l’ancien candidat de Les 12 coups de midi de mettre un terme à sa carrière télévisuelle.

Une nouvelle page pour Bruno Hourcade

Dans sa confidence, Bruno Hourcade a également avoué qu’il avait perdu son emploi dans la régie publicitaire d’Eurosport. Cette situation s’est déroulée lorsqu’il était encore en plein tournage de l’émission Les 12 coups de midi. Ainsi, cela lui a permis de suivre d’autres projets professionnels. Par la suite, il a enchaîné deux CDD chez Télé Loisirs et 20 Minutes.

Grâce à sa cagnotte gagnée dans l’émission, Bruno Hourcade a pu diversifier ses activités. Dans ce sens, il a investi dans l’immobilier. Il serait donc prêt à explorer de nouvelles opportunités. L’ancien candidat des 12 coups de midi tourne donc la page de la télévision pour se lancer dans de nouveaux défis.