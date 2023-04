Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann accusé de partialité envers Céline, la dernière gagnante

Jean-Luc Reichmann est accusé par les téléspectateurs de favoriser Céline, la grande gagnante des « 12 coups de midi », en entravant délibérément les performances des autres concurrents.

Céline a remporté la victoire pour la énième fois ce dimanche 16 avril, mais les réactions des téléspectateurs ont été négatives. Bien que Céline n’ait pas caché sa joie, les accusations ont eu des conséquences négatives pour Jean-Luc Reichmann.

Les fans de l’émission ont manifesté leur insatisfaction sur Twitter à propos du comportement de l’animateur, qu’ils ont accusé de collusion. Selon eux, la production de l’émission chercherait à faire durer la candidate le plus longtemps possible pour qu’elle soit élue comme une gagnante extraordinaire. Cela susciterait plus d’intérêt chez les téléspectateurs lorsqu’un candidat remporte un grand nombre de victoires.

Les internautes remarquent que, Jean-Luc Reichmann aurait tendance à sélectionner des questions plus simples pour Céline, mais ce n’est pas tout. En tant que proche ami de Cyril Hanouna, l’animateur ralentirait également ses phrases lorsqu’il s’adresse aux concurrents de la Maîtresse de midi. Cela dans le but de perdre du temps et de leur laisser moins de temps pour répondre aux questions.

Les internautes expriment leur colère sans réserve

Les internautes ont réagi immédiatement sur Twitter. Les commentaires ont été nombreux, tels que :

« Jusqu’à quand cette mascarade va-t-elle durer ? »

« C’est insupportable »

« Jean-Luc Reichmann prend un temps fou pour poser les questions, quel enfoiré ! »

« On va la supporter encore pendant des mois, comme Stéphane »

« Les questions sont de niveau CE1 pour la garder »

« C’est en fait une parodie que nous regardons »

« Pourquoi les autres candidats ne se rebellent-ils pas ? Ils pourraient gagner, mais ce favoritisme scandaleux les en empêche ! ».

Jusqu’à ce jour, ni l’animateur ni la chaîne TF1 n’ont répondu aux allégations. Il est à noter que ce n’est pas la première fois que l’émission est accusée de favoritisme.