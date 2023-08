Les 11 départements les moins affectés par le cambriolage, les plus sécurisés et les moins touchés

publicité

Voici la liste des 11 départements les moins affectés par le cambriolage. Avec la hausse du nombre de cambriolage évident cette année, cependant, 11 départements échappent. De quels départements s’agit-il ?

Les départements les plus affectés par le cambriolage

Une catastrophe qui effraie et qui arrive malheureusement beaucoup trop fréquemment, le cambriolage affecte une personne sur cinq. Le nombre de cambriolage en France avait augmenté de plus de 11% l’année 2021 et 2022. Les autorités dont les services de police et de gendarmerie nationaux comptent plus de 237 400 cambriolages en 2019.

L’Insee et Kiwatch mènent une étude qui compte plus de 9 cambriolages pour 1000 habitants. Les départements les plus concernés par ce drame sont surtout La Seine-Saint-Denis, La Seine et Marne. Puis plus au Sud avec le Rhône, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ce sont des zones assez peuplées, et ce n’est pas étonnant qu’elles soient le plus touchées par le cambriolage.

Avec un taux de cambriolage moins important

Voici les 18 départements qui comptent moins de cambriolages que la liste précédente. Ils comptent 6 à 9 cambriolages sur une tranche de 1 000 habitants. Nous avons Le Nord, l’Aisne, le Val-d’Oise, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, Paris et Val-de-Marne.

Puis, l’Essonne, le Cher, La Loire-Atlantique, la Gironde, le Puy-de-Dôme ainsi que la Loire. Finalement, il y a l’Ain, l’Isère, la Drôme, le Gard et la Haute-Garonne. Ce sont toujours des zones à fortes densités et le nombre de cambriolage y augmente chaque année.

Les 11 départements les moins affectés par le cambriolage en France

Cette année 2022-2023 arrive avec son lot de problème. L’inflation et la chute du pouvoir d’achat en dit long sur la situation financière des Français. Si le nombre de cambriolage en France est assez horrifiant, il faut savoir que dans certains départements, le nombre de cambriolage avoisine presque le zéro.

Voici les 11 départements les moins affectés par le cambriolage en France, il y a par exemple Calvados, la Manche, Corrèze et Lot. Ensuite, il y a également Cantal, Aveyron, les Hautes-Pyrénées et Lorrèze. Il y a également les Hautes-Alpes, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Ces derniers comptent entre 0 et 3 cambriolages pour 1 000 habitants.