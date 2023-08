Les 10 meilleures villes méditerranéennes pour une retraite sereine et un profit maximal

publicité

A travers cet article, nous allons vous partager les 10 meilleures villes méditerranéennes qui pourront vous assurer une retraite sereine et vous offrir un profit maximal. Les destinations suivantes seront parfaites pour les seniors qui cherchent des lieux plus cléments et vivre paisiblement loin des tourments.

Vivre une retraite bien méritée, les seniors en quête d’endroits agréables

Après un quotidien de course métro-boulot-dodo pendant de nombreuses années, les années de retraite sont synonymes de liberté. En effet, il n’y a plus besoin de trop travailler et de courir après l’argent. Pour commencer cette vie audacieuse, la créativité et les activités autres qu’aller travailler sont mises en avant. D’ailleurs, les projets toujours en suspens peuvent enfin être réalisés. Pour certains, ces projets consistent à un déménagement ou encore un nouveau départ.

Ainsi, de nombreux seniors souhaitent quitter leur résidence actuelle pour un meilleur cadre de vie. Pour cela, ils optent pour des communes méditerranéennes. En effet, la Méditerranée est un symbole de douceur et de soleil, ce qui les attire particulièrement. Cependant, choisir où s’installer demeure crucial car les vacances et la vie quotidienne sont très différents. D’ailleurs, certaines localités sont plus propices à la villégiature, mais manquent de dynamisme hors saison touristique. Ainsi, Le Figaro a évalué les 85 villes méditerranéennes françaises en fonction de 33 critères essentiels pour les seniors.

Les 10 meilleures villes méditerranéennes pour une retraite sereine et agréable

Dans tous les cas, les retraités méritent bien une vie paisible dans la municipalité de leur choix. Heureusement, au bord de la mer Méditerranée, ils ont l’embarras du choix. En effet, Grâce au magazine « Le Figaro », une liste des 10 meilleures villes a pu être établie.

Tout d’abord, il y a la ville Le Lavandou qui se positionne en tête de liste grâce à ses « 12 plages ». Il excelle dans les catégories « Commerces » et « Loisirs ». Après, Banyuls-sur-Mer qui se démarque dans les domaines « Pollution – climat – environnement », « Divertissements » et « Sécurité ». Ensuite, nous avons Collioure qui est célèbre pour ses vins. Puis, il y a Canet-en-Roussillon qui se trouve après Port-Vendres. Enfin, on peut citer Argelès-sur-Mer, Palavas-les-Flots, Le Grau-du-Roi, Cerbère et Saintes-Maries-de-la-Mer.