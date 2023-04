LEP : voici l’essentiel à connaître au sujet du livret d’épargne populaire

Avec le livret A, le LEP (livret d’épargne populaire) figure parmi les livrets d’épargnes réglementaires les plus courants en France. Mais que faut-il retenir sur le sujet ?

En ces temps de crise, les Français sont nombreux à vouloir faire fructifier le peu d’argent qui leur restent. A ce propos, ils sont nombreux à se tourner vers les livrets d’épargne réglementaires à l’instar du LEP ou livret d’épargne populaire.

LEP : origine et intérêts

Le LEP est un dispositif réglementé par le gouvernement dont l’origine remonte dans les années 80. Il s’agit d’une méthode de placement d’argent qui se démarque par son taux de rémunération très alléchant. Celui-ci est fixé à 6,1 % depuis le mois de février dernier contre 3% pour le livret A. Une revalorisation qui accompagne le taux d’inflation estimé à 6% depuis le début de la crise énergétique résultant des conflits entre la Russie et l’Ukraine.

Pour pouvoir ouvrir un compte LEP, il convient de respecter certains critères :

Habité à titre permanent en France (payer ses impôts sur le sol français)

Le revenu fiscal ne doit pas excéder le plafond exigé (21 393 euros pour une part de quotient familial)

Une fois ces conditions réunies, rendez-vous dans les banques et institutions proposant ce type de service pour inaugurer votre compte LEP. Notons cependant qu’un propriétaire n’a pas le droit d’ouvrir plus d’un compte, sous peine d’être sanctionné par la loi. Contrairement au livret A, le LEP est exclusivement réservé aux personnes majeures.

Dépôt maximal autorisé

Si vous souhaitez investir votre argent dans un LEP, il faudra également respecter le dépôt minimal et maximal autorisé lors de l’ouverture du compte. En effet, il vous faudra verser au moins 30 euros sur le compte. Le versement peut se faire par cash, par chèque ou par virement. En ce qui concerne la somme maximale, elle est de 7 700 euros. Attention, ce seuil s’applique sur la somme maximale à investir et non sur l’intéret.