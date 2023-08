Parmi les livrets d’épargne réglementée les plus prisés des Français, on retrouve le LEP. Il dispose de particularité intéressante. Toutefois, elle n’est pas accessible à tout le monde. Pour ouvrir un compte et y souscrire, il y a quelques critères à respecter. Dans cet article, on vous liste tous les critères d’éligibilité.

À qui s’adresse le LEP ?