Le tour du billet oublié : une arnaque courante chez les escrocs

En février 2023, plusieurs brigades de gendarmerie ont tiré la sonnette d’alarme concernant une arnaque florissante visant à dérober des véhicules. Depuis, cette technique malveillante s’est répandue sur l’ensemble du territoire français.

Comment ces escrocs opèrent-ils ? Et que faire pour éviter d’être victime de leurs méfaits ? Nous vous donnons les explications ci-dessous.

Des statistiques alarmantes

Depuis le début de l’année 2023, les escrocs ont intensifié leurs efforts pour piéger leurs victimes. En février dernier, plusieurs brigades de gendarmerie informent les citoyens sur une nouvelle stratégie employée par ces arnaqueurs pour voler des voitures. Si vous êtes habitué à conduire une voiture pour faire le shopping, soyez vigilant quant aux parkings mis à disposition. En fait, des individus mal intentionnés y rôdent afin de voler votre véhicule.

D’après Coyote Secure, observatoire des vols pour l’année 2023, il y a eu 133 800 véhicules volés en France en 2022, soit un vol toutes les 4 minutes. Parmi ces vols, 70 % ont touché des voitures particulières. Les chiffres montrent une nette augmentation de 9 % par rapport à 2021, ce qui souligne l’importance du problème pour la majorité des Français. Mais comment ces malfaiteurs procèdent-ils ?

Technique d’escroquerie : le stratagème du billet oublié

Un article de Capital récemment publié a averti les conducteurs de la méthode du billet oublié utilisée par les voleurs pour piéger leurs victimes. La technique est simple : les cambrioleurs placent un billet de 50 € sur le pare-brise de la voiture, juste sous l’essuie-glace. Lorsque la victime revient à sa voiture après ses achats, elle remarque l’argent laissé et peut être tentée de sortir pour le récupérer. C’est à ce moment-là que le piège se referme sur la cible.

En effet, si la victime sort de sa voiture pour récupérer le billet, l’arnaqueur pourrait en profiter pour s’introduire dans le véhicule et voler des biens. Pour s’épargner de cette escroquerie, laissez le billet perdu là où il se trouve. Prenez immédiatement la route et vérifiez plus tard si le billet était réel ou une tentative d’arnaque.