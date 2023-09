Le retour du chèque énergie 2023, comment demander les 250 € d’aide et ceux qui sont concernés

Les résidents de l’Île-de-France peuvent se réjouir avec le retour du chèque énergie 2023. En effet, c’est une bouée de sauvetage pour les soutenir face à l’inflation. Ceux qui remplissent les critères d’éligibilité doivent effectuer une demande pour en bénéficier.

Le retour du chèque énergie 2023 en Île-de-France

Ce dispositif résulte de l’effort conjoint de la Région Île-de-France et de l’Union européenne. En ce sens, il vise à soutenir les foyers modestes dans cette période de flambée des coûts énergétiques. Le montant du chèque énergie, fixé à 250 euros, peut varier en fonction des revenus du foyer et de sa composition. Cette aide est réservée aux résidents de l’Île-de-France qui répondent aux critères d’éligibilité. Il est accessible depuis juillet dernier et peut être demandé par ceux qui n’ont pas encore bénéficié de ce soutien financier.

De ce fait, l’éligibilité se base sur le « revenu fiscal de référence ». Il utilise l’avis d’imposition de 2022 pour les profits de 2021. La composition du foyer est également prise en compte suivant une échelle d’unités de consommation (UC). En effet, 1 UC pour la première personne, 0,5 UC pour la deuxième personne, et 0,3 UC pour les autres personnes à charge.

En ce qui concerne la demande, elle peut s’effectuer en ligne via France Connect. Il faut donc accéder à l’espace « Faire une demande » en cliquant sur le bouton rouge à droite sur la page dédiée. Si vous n’avez pas de compte France Connect, vous pouvez en créer un. De ce fait, il faut vous munir d’une pièce d’identité et d’une adresse électronique valide. Pour l’application, il est conseillé de préparer votre RIB d’un compte bancaire français pour fournir les coordonnées bancaires. De plus, elle comprend le nom du titulaire du compte, le code IBAN et les huit premiers caractères du code BIC.

En effet, le retour du chèque énergie est plus que bienvenu face à l’augmentation des coûts énergétiques. Il peut servir à payer les factures d’électricité, de gaz naturel et d’autres combustibles de chauffage. D’un autre côté, il couvre également les frais des personnes en EHPAD, EHPA. En outre, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (USLD) sont également pris en compte. Toutefois, il ne faut pas oublier que la date limite pour faire la demande en ligne est fixé au 31 octobre prochain.