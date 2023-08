Le paiement par chèque bancaire, coller un bout de scotch dessus pour éviter les fraudes

Le paiement par chèque bancaire demeure un des moyens favoris des Français pour régler l’addition. Malgré le fait que de moins en moins de personnes ne se livrent à cette méthode, elle reste une des préférées. Etrangement, le nombre de fraudes qui s’y rattachent ne fait que monter.

Le paiement par chèque bancaire

Depuis plusieurs vingtaines d’années, les Français ont grandement apprécié le paiement par chèque bancaire. Adresser un chèque à une tierce personne, inscrire un montant, le signer, le déchirer et le remettre à la personne concernée était un rituel dont personne ne se lasse. Après tout, c’était, à une époque, un signe de la haute société.

2023 et le paiement par chèque bancaire est toujours d’actualité, et il y a réellement des personnes qui ne semblent vouloir se risquer avec les cartes bancaires. De la vieille école, diriez-vous, mais ces personnes estiment que les chèques restent plus sécurisés. Au fil des ans, le nombre d’utilisateurs baisse petit à petit, tandis que le nombre de fraudes qui s’y rattache ne fait qu’augmenter.

Quelques chiffres inquiétants

33,2% des Français utilisaient encore le chèque comme moyen de paiement. Ce chiffre contre 35,3% seulement pour le paiement par carte et 26,3% pour le virement bancaire. On peut compter 395 millions d’euros comme fraudes enregistrées, toutes liées aux trois modes de paiement. Malgré le fait que l’on a déjà retiré le nombre de fraudes déjouées par les systèmes anti-fraudes.

L’OSMP a compté pas moins de 161 millions d’euros de fraudes déjouées dans son dernier rapport annuel. Il y a, jusqu’à aujourd’hui 4 types de chèques frauduleux. Le faux chèque, il peut être un chèque vierge, volé ou encore perdu avec une fausse signature dessus. En seconde position il y a le chèque falsifié. C’est un chèque rempli par le titulaire mais falsifié par l’escroc.

Le chèque détourné est un chèque que le titulaire remplit mais qu’il a égaré par mégarde ou qu’on lui a volé. Cependant, l’escroc le remet à la caisse avec son nom. Ensuite, il y a le chèque falsifié, que l’escroc falsifie après que son titulaire l’ait déjà rempli.

La technique du bout de scotch

Il existe cette technique extrêmement simple à laquelle on n’y songe pas tout de suite. Afin d’éviter que vos chèques ne soient falsifiés par les escrocs, vous pouvez coller un morceau de scotch sur le nom du bénéficiaire.

Optez pour un scotch transparent, afin que personne ne puisse falsifier le nom de la personne à qui elle est adressée.