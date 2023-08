Le conseil anti-inflation de Michel Edouard Leclerc, des astuces pour limiter les dégâts

Le conseil anti-inflation de Michel Edouard Leclerc parvient au cœur des Français. Le président de cette grande chaîne des magasins se voit dans l’obligation d’agir face à l’inflation. En tant qu’acteur majeur dans cette lutte, il donne un conseil avisé à tous les consommateurs.

Un septembre vert ?

La réponse est catégoriquement non. Michel Edouard Leclerc l’avait affirmé, aucun espoir ne devrait être nourri à cette perspective. Ce n’est pas faute d’avoir essayé mais le président des magasins Leclerc a déclaré que depuis le mois de mars, la hausse est de 17%. Cette augmentation ne concerne que les denrées alimentaires.

Malgré tout, l’inflation devrait ralentir sa course, même si elle ne s’arrête pas. Comme le septembre vert ne sera pas possible, Michel Edouard Leclerc a assuré qu’ils allaient envisager une réduction des prix. Le président des magasins E. Leclerc va lutter pour une baisse des coûts même si elle ne compensera pas les 17% de plus depuis mars. Avec l’arrivée de la rentrée scolaire, la situation est délicate et nécessite un travail collectif.

Le conseil anti-inflation de Michel Edouard Leclerc

Michel Edouard Leclerc a donné un conseil avisé aux consommateurs pour ne pas se laisser dépasser par l’inflation. Il conseille aux consommateurs de fréquenter de plus en plus de boutiques afin de comparer les prix ainsi que tous les articles proposés. Il les encourage à opter pour la solution la plus économique, toujours afin de gérer le budget de manière intelligente.

Le président de la chaîne de magasins Leclerc a souligné que la véritable lutte dépendait des distributeurs. Après tout, si les consommateurs montrent clairement qu’ils ont pris la décision d’acheter les produits moins chers, cela impactera les grands distributeurs. Ces derniers seront obligés de couper leur marge afin de ne pas entrer en perte avec des produits que personne n’achète.

Un bien pour le pouvoir d’achat des Français ?

Michel Edouard Leclerc estime qu’il est de son devoir d’agir contre l’inflation. Après tout, depuis des mois maintenant, le pouvoir d’achat des Français est en chute libre. Cette initiative devrait équilibrer la balance, malgré le fait que l’inflation ne connaît pas encore de stabilité. Jusque-là, personne ne sait à quand cette situation infernale prendra fin même si la lutte se fait à tous les plans.