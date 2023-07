Le chèque énergie, maintien confirmé malgré l’évolution des dispositifs, réponse de Gabriel Attal

Le chèque énergie serait parmi les aides épargnées par le changement annoncé récemment. En effet, même si le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a récemment évoqué la fin progressive des dispositifs exceptionnels de soutien au pouvoir d’achat, ce dispositif serait maintenu.

Maintien du chèque énergie malgré les ajustements

Ce jeudi 13 juillet, Gabriel Attal clarifie ses propos en affirmant que le chèque énergie ne serait pas concerné par les suppressions annoncées des chèques exceptionnels. En effet, le gouvernement s’efforce de réduire les dépenses publiques. En fait, c’est le bouclier tarifaire sur l’énergie qui sera progressivement supprimé d’ici fin 2024. Ainsi, le chèque énergie lui-même reste maintenu et continuera à être distribué. D’ailleurs, il s’agit d’une aide essentielle pour les ménages modestes. Sa suppression ne ferait qu’engendrer plus de problèmes.

Comme les autres aides de l’Etat, il s’agit d’une mesure régulière et durable pour aider les foyers à faire face aux dépenses énergétiques. En outre, il est crucial de dissocier les chèques exceptionnels évoqués par Gabriel Attal de l’aide régulière du chèque énergie. En tout cas, cette clarification apaise les inquiétudes concernant la stabilité de cette aide.

Évolution des tarifs de l’électricité et impact sur l’inflation

Malgré le maintien du chèque énergie, une préoccupation persiste concernant l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité. Une hausse de 10% est effectivement prévue à partir du 1er août. Or, cela s’ajoute aux augmentations précédentes qui étaient de 4% en 2022 et de 15% en début d’année 2023. Cette augmentation cumulée atteint ainsi 31% depuis 2021. Néanmoins, l’inflation montre des signes de ralentissement. En outre, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques signale, l’indice des prix à la consommation est actuellement en baisse par rapport aux 5,1% du mois précédent.

Cependant, ces fluctuations des prix continuent d’impacter le pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, aujourd’hui, les aides de l’Etat sont devenues indispensables. Les ménages modestes restent donc confrontés à des défis financiers malgré la légère baisse de l’inflation. Le maintien du chèque énergie représente pour beaucoup une bouffée d’air frais pour les foyers en difficulté.