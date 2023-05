Programmée le 1er avril dernier, la suppression de l’impression systématique du ticket de caisse, prévue dans le cadre de la loi antigaspillage, a été une fois de plus repoussée en raison de l’inflation. « Nous avons suivi l’évolution des prix et on considère que le moment n’est pas le bon pour que la mesure entre en vigueur », justifie le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. Cette modification entrera en vigueur en France à partir du 1er août 2023.

Notre article porte cette fois-ci sur la couleur des tickets de caisse en papier : avez-vous remarqué que chez Lidl, ces tickets sont bleus plutôt que blancs ? Prenez le temps de les observer lors de vos courses chez l’enseigne allemande. Parfois, la couleur peut même virer au gris en fonction de la lumière. Il existe bel et bien une raison à cela. On vous explique tout.

L’avez-vous remarqué ? Les tickets de caisse de Lidl sont bleus et pas blancs, découvrez pourquoi !

En effet, les tickets de caisse de Lidl, contrairement aux tickets de caisse traditionnels imprimables sur du papier thermique blanc, sont imprimés sur du papier thermique de couleur bleue.

Cela fait déjà de nombreuses années que le hard discount allemand a adopté cette politique. La raison ? Comparé aux autres couleurs, le papier bleu est le seul qui est plus respectueux de l’environnement.

Le grand avantage de ce ticket de caisse bleu de Lidl est qu’il ne contient aucun produit chimique, ce qui facilite son recyclage.

Le ticket bleu Lidl : moins lisible mais une alternative électronique disponible !

Certains clients de Lidl estiment que le seul inconvénient de ce nouveau reçu bleu est que contrairement à l’ancien, il est beaucoup moins lisible. En effet, la couleur bleue du ticket Lidl contraste moins avec l’écriture.

Cependant, les habitués de l’enseigne allemande préférée des Français doivent se résoudre à cette situation puisque le changement de couleur n’est pas possible en raison des polymères utilisés. Ce sont précisément ces derniers qui lui confèrent cette teinte gris-bleu.

D’une façon ou d’une autre, les clients peuvent toujours demander une version électronique du ticket de caisse. Celle-ci est d’ailleurs plus facile à lire et plus pratique à stocker.