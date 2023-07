Laurent Delahousse en deuil, un célèbre journaliste avec qui il a été très proche est décédé à l’hôpital

Laurent Delahousse est en deuil. Un célèbre journaliste et également son ami vient de perdre la vie. Ce dernier est décédé à l’hôpital.

Qui est Laurent Delahousse ?

Ce journaliste est un présentateur emblématique de JT de la chaîne publique. Son visage n’est surtout pas inconnu du public. Il a fait partie de l’équipe de la rédaction de France depuis septembre 2006. À ses débuts, il a assuré la présentation du journal du week-end. Grâce à son professionnalisme, TF1 l’a débauché, mais leur demande s’est soldée par un refus. Il a également refusé de succéder à David Pujadas.

Au cours des années, Laurent Delahousse a connu un succès médiatique en raison de son charisme et son calme. Le journaliste est également à la tête de l’émission « Un jour, un destin » qui retrace la vie d’une personnalité. En 2006, il sort un livre intitulé « Des mots de minuit ».

Pour acquérir un tel succès, il a dû faire des concessions. Dans une interview, le présentateur du JT de France 2 a confié qu’il a fait l’impasse sur ses week-ends depuis quinze ans.

Laurent Delahousse en deuil

Au cours de sa carrière, Laurent Delahousse a connu de nombreux confrères et journalistes. Il est d’ailleurs devenu proches d’eux. Toutefois, plus le temps passe, ses collègues disparaissent. En juin dernier, le journaliste a annoncé la disparition d’Aurélia Grénier. Cette dernière était la cheffe monteuse à France Télévision. Dans ce sens, toute l’équipe de France 2 l’ont rendu hommage et ont présenté un message de condoléances à sa famille.

Pour ce mois de juillet, Laurent Delahousse a appris une autre mauvaise nouvelle. Son ami Alexandre Adler est décédé. Ce dernier était un journaliste, historien et spécialiste des relations internationales de l’ex-URSS et du Proche-Orient.

Selon la révélation de sa famille à l’AFP, il s’est éteint à 72 ans à l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris le mardi 18 juillet. Pour rendre hommage à son ami, le journaliste phare de France 2 a annoncé « Déjeuner avec lui… apprendre… et encore apprendre… s’enrichir sur le monde d’hier et celui d’aujourd’hui… et puis il y avait la Russie… Au revoir Alexandre Adler ».

Par la suite, d’autres célébrités lui ont rendu hommage. C’est le cas du philosophe Raphaël Enthoven et de la maire de Paris Anne Hidalgo.