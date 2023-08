L’Amour est dans le pré : Karine Le Marchand sur le départ, marre de l’étiquette « madame agriculture »

Karine le Marchand était aux commandes de l’Amour est dans le pré depuis 2010. Malgré le succès de son émission, l’animatrice serait lassée de son programme de dating sur M6. Serait-elle vraiment prête à abandonner son poste ?

L’Amour est dans le pré : l’émission qui a propulsé Karine Le Marchand au sommet de la gloire

En 2010, Karine Le Marchand a eu la brillante idée de reprendre l’Amour est dans le pré. Elle a succédé à Véronique Mounier et Alessandra Sublet. Depuis, l’animatrice a connu une popularité grandissante. D’ailleurs, même dix ans après, elle continue d’attirer les téléspectateurs. En effet, plus de 3,1 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste téléviseur lors du retour de l’émission spéciale intitulé « Que sont-ils devenus ? ».

L’animatrice du groupe M6 a fait un carton d’audience avec plus de 28 % des ménagères le 7 août 2023. Cependant, malgré le succès de son émission, il semble que l’acolyte de Stéphane Plaza montre quelques signes de lassitude. Tout cela tombe à quelques jours du lancement de la 18ᵉ saison de son émission.

Karine Le Marchand lassée

Les téléspectateurs retrouveront l’émission l’Amour est dans le pré pour la 18ᵉ saison le 21 août 2023 sur M6. Cependant, l’animatrice serait de plus en plus lassée de son rôle de « madame agriculture ». En tout cas, c’est ce qu’elle a affirmé lors de son interview avec Télé 7 Jours le 7 août dernier.

Lors de sa confidence, elle a révélé qu’elle a refusé l’animation d’une nouvelle émission dédiée à l’agriculture. En effet, on lui a proposé d’animer “Aidons nos fermes”. Mais elle a décliné. « Je ne veux pas être uniquement, madame agriculture », a-t-elle indiqué agacée.

D’ailleurs, il semble encore une fois qu’elle a bien fait. L’émission a été confiée à Marie Portolano diffusée sur France 2. Malheureusement, c’était un flop total. En effet, la performance a été vraiment nulle avec seulement 980 000 téléspectateurs en prime. Pour mémoire, le concept de l’émission est simple. Marie Portolano et Patrice Cougoureux se mettent à aider les jeunes agriculteurs qui se retrouvent face à des difficultés financières.