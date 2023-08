Laeticia Hallyday accusée de mensonges, elle se fait éclipser du livre de Patrick Roussel

publicité

Laeticia Hallyday, accusée de nombreuses mensonges concernant son défunt époux, a été éclipsée du livre de Patrick Roussel. Selon l’ancien chauffeur de Johnny Hallyday, la mère de Jade et de Joy ne serait pas des plus exemplaires.

Laeticia Hallyday accusée de mensonges, son image est mise à l’épreuve

publicité

Le 15 juin dernier, Mareuil Editions a sorti un livre de Patrick Roussel. S’intitulant « Tout le monde l’appelait Johnny », cet ouvrage entacherait ouvertement l’image Laeticia Hallyday. Apparemment, ce serait une vraie menteuse. En effet, l’ancien chauffeur de Johnny Hallyday a pu voir le quotidien de l’artiste. Ainsi, il pu connaître une partie de la vie qu’il a mené de son vécu.

Parmi les confidences de l’écrivain sur la veuve, elle aurait manigancé plusieurs stratagèmes pour mettre David et Laura à l’écart pendant les derniers instants du chanteur et surtout lors de ses obsèques. En effet, Patrick Roussel révèle dans le livre que Laeticia a fait attendre David et Laura deux heures dans le salon avant de lancer que leur père était trop fatigué pour les recevoir. En outre, elle aurait dit d’autres mensonges pour se protéger. Cette histoire s’est passée trois jours avant le décès du roi du rock.

Relation compliquée entre la veuve de Johnny Hallyday et le chauffeur de son mari, Patrick Roussel

En ce qui concerne le contenu en général du livre de Patrick Roussel, il raconte sa vie avec Johnny à Los Angeles. L’auteur affirme qu’il suit la vedette jusqu’en Californie pour l’accompagner dans son activité. Toujours selon ses propos, ses journées étaient plutôt agréables sauf qu’il travaillait tout le temps sans repos en plus d’être seul. D’un autre côté, Laeticia affirmait que son défunt époux n’avait pas besoin d’un conducteur lors de son passage à Los Angeles. De plus, elle a tourné un reportage sur M6 qui dit que Johnny aimait cette ville et ne voulait pas de chauffeur ou de garde du corps.

publicité

Toujours selon les dires de Patrick, la veuve savait exactement qu’il était le chauffeur personnel de Johnny Hallyday. Elle lui a donné même une invitation à aller diner dans un restaurant le jour d’anniversaire du conducteur. Cependant, ce dernier préférait écouler la soirée avec sa conjointe plutôt qu’avec son employeur et sa femme.