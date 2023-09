L’acteur Mathieu Kassovitz accidenté, gravement blessé à cause d’un grave accident de moto

L’acteur Mathieu Kassovitz accidenté a été transporté d’urgence à l’hôpital le 3 septembre dernier. Le célèbre réalisateur et producteur a été gravement blessé sur un circuit automobile en Essonne. BFMTV a vite partagé la nouvelle, dimanche dernier.

L’acteur Mathieu Kassovitz accidenté

On le connaît pour avoir eu des rôles culte dans des films aux côtés d’acteurs de renom. On a pu le retrouver dans des films incroyables comme « la haine » et bien d’autres encore. Alors qu’il était présent sur le circuit de Montlhéry dimanche dernier, il a été blessé d’un terrible accident. Les secours l’ont vite transporté à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Une source proche et qui a accès au dossier a révélé ces informations sur l’état du scénariste. Ensuite, les membres de la famille de l’acteur ont confirmé cette triste nouvelle. Pour le moment, Mathieu Kassovitz est dans un état critique et il est encore en soins intensifs. La famille a assuré qu’elle communiquera plus de détails sur son état quand les médecins donneront des nouvelles.

Un talent sous de multiples facettes

Mathieu Kassovitz est également un réalisateur de renom. Un des plus grands succès de sa carrière est le film « la haine ». Aux côtés de Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz a été nominé plusieurs fois aux Césars. Il en avait remporté trois au cours des années 1994 et 1995. En 1994, il avait remporté le meilleur espoir pour le film « Voyez comment ils tombent ». Il avait ensuite remporté le meilleur montage et le meilleur film pour son film avec Vincent Cassel.

Mathieu Kassovitz a travaillé les plus grands du cinéma français. Il avait également travaillé sur des films aux côtés de Pénélope Cruz et Halle Berry. Le célèbre réalisateur avait également travaillé aux côtés de Jean Reno, dans « Les Rivières pourpres ». La jeune génération l’a reconnu dans son rôle dans la fameuse série « Le Bureau des légendes ».

Plus de peur que de mal

Mathieu Kassovitz a réussi à se faire une place dans le cœur des Français. Quand ses fans ont entendu parler de son accident, bon nombre d’entre eux ont témoigné leur sympathie sur Twitter.

On a pu lire des messages comme « bon rétablissement à lui » et des souhaits. En tout cas, on lui souhaite de s’en remettre vite, car le cinéma français a encore besoin de lui.