La région française la moins coûteuse pour faire les courses selon les experts

Aujourd’hui, nous allons vous révéler quelle est la région française la moins coûteuse pour faire les courses et faire des économies. En effet, avec l’inflation et la fin des vacances, tous les moyens sont bons pour minimiser les dépenses. Apparemment, certains département présenteront des prix plus attrayants comparés à d’autres.

Coût des courses pour les clients, chaque région dispose de son propre tarif

Actuellement, l’heure n’est plus au repos, car les vacances prennent fin pour laisser place au rythme quotidien. Par ailleurs, les budgets sont à présent très fins. Bien que l’inflation s’est légèrement atténuée en Juillet, l’indice des prix grimpe ne cesse d’augmenter. En effet, les produits alimentaires ont augmenté de 12,7 % comparés à 2022. De ce fait, la plupart des familles n’arrivent plus à joindre les deux bouts. C’est pourquoi, la plupart cherchent les meilleurs moyens pour pouvoir terminer le mois sans trop de soucis financiers.

Pour cela, certains préfèrent se rendre dans des marques distributeurs et discount qui bradent souvent leur coût. Cependant, les tarifs varient également selon les régions. Il y a toujours ceux qui proposent des prix plus attractifs que d’autres.

Quelle est la région française la moins coûteuse de la France?

Chaque mois, BFMTV scrute 50 produits dans divers supermarchés et les prix les plus bas se trouvent souvent en Bretagne. Leur prix a même encore diminué d’environ 1 % en juin. Ainsi, il s’agit d’une vraie mine d’or pour les Français qui ont un budget serré et qui veulent faire de l’économie. Un spécialiste de distribution Olivier Dauvers confirme d’ailleurs ces observations. Cependant, les tarifs dans l’ouest du pays sont également favorables. Pour la Côte d’Armor, elle est le département le moins cher à plus de 20 % d’écart tandis que Paris est le plus coûteux. Parmi les régions les moins coûteuses, on peut aussi compter Vendée, Mayenne, Finistère et Charente.

Apparemment, ces écarts se justifient par les loyers des grandes surfaces. En effet, ils sont plus élevés en ville et c’est ce qui influence les prix. D’un autre côté, le pouvoir d’achat local et la concurrence entre enseignes sont également à prendre en compte. En somme, où vous habitez affecte vos courses.