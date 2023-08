La meilleure feta de tous les supermarchés de France selon 60 Millions de consommateurs

publicité

Dans cet article, nous allons vous dévoiler où se trouve la meilleure feta de tous les supermarchés de France. En effet, pour aider les consommateurs à faire le meilleur choix, 60 Millions de consommateurs a entrepris une enquête concernant ce fromage grec emblématique.

Le fromage favori des Français pendant la saison estivale

Depuis des années, le fromage est l’un des accompagnements alimentaires préférés en France. Parmi tous les types, on peut particulièrement citer la feta. Il s’agit d’un fromage grec très apprécié qui évoque des saveurs méditerranéennes. Avec son goût frais et sa texture fondante, il se marie très bien avec d’autres aliments et notamment avec la mozzarella, les fruits, les légumes ou encore la salade. Comme il existe plusieurs variétés en rayon, il peut être difficile de faire le bon choix. C’est pourquoi 60 Millions de consommateurs a décidé de les tester pour vous et a demandé à des experts de les évaluer. Ainsi, le magazine a pu établir un classement en fonction de leur goût et de leur qualité.

L’enquête en question a impliqué une dégustation à l’aveugle de 16 produits différents. Parmi ces différentes marques, 11 ont respecté la qualification d’origine protégée et 5 imitent simplement la feta, mais ne le sont pas. Il faut savoir que les critères de la feta incluent l’utilisation de lait de brebis et chèvres autochtones. Ce genre de lait doit avoir une teneur en matières grasses d’au moins 6 % et l’absence d’additifs. Ainsi, seuls les producteurs grecs peuvent légitimement l’appeler « feta ».

La meilleure feta de tous les supermarchés de France

D’après les études entreprises par 60 Millions de consommateurs, la meilleure feta de tous serait la feta U Bio qui s’est hissée au sommet du classement. Bien que son prix au kilo de 24,60 euros soit bien plus élevé par rapport aux autres, sa qualité est exceptionnelle. Ensuite, nous avons la feta Dodoni qui se range en seconde position avec un prix au kilo de 19,75 euros.

Enfin, il y a la feta des Croisés qui est un excellent choix si vous recherchez une feta savoureuse à tarif abordable. Son prix compétitif de 11,93 euros le kilo la rend accessible à tous, sans compromettre la qualité.