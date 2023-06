La meilleure crème hydratante selon l’application Yuka, idéale pour la peau

publicité

A travers cet article, nous allons vous dévoiler quelle est la meilleure crème hydratante selon l’application Yuka. Etant un pilier essentiel pour une bonne routine de soins de la peau, ce produit est essentiel pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi, il est important de savoir le choisir.

La meilleure crème hydratante selon l’application Yuka

publicité

En ce moment, la crème hydratante considérée comme étant la meilleures de toutes est issue de la marque MÊME. Cette dernière se spécialise dans le soin du corps pour les femmes qui sont atteintes de cancer. Elle a pour objectif d’assurer la féminité et l’estime de soi face à la maladie. D’ailleurs, c’est pour cette raison que les produits de cette marque sont spécialement pensés pour protéger la peau. Ainsi, leurs recettes sont dépourvues de composants incompatibles avec les traitements.

Parmi leurs meilleurs produits de cette marque figurent la Crème pour le visage de 50ml. Considérée comme la meilleure qui soit par l’application Yuka, ce produit est composé à 98% d’ingrédients d’origine naturelles. Il est surtout destiné aux peaux fragiles, sensibles ou atopiques. Grâce à ses propriétés, cette fabuleuse crème peut être très efficace en cas de dessèchement cutané, de rougeurs ou encore de tiraillement. Actuellement, elle est disponible sur le site de l’entreprise ou sur Amazon.

Principales qualités de cette crème pour visage

Outre les avantages cités précédemment, cette crème protège et hydrate l’épiderme. De plus, elle possède une texture fluide très agréable et facile à appliquer sur la peau du visage et du cou. Ce n’est pas tout car cette crème favorise l’adoucissement de la peau sans la graisser. Ainsi, elle ferait une excellente base pour le maquillage. Par ailleurs, cette crème est spécialement conçue pour être tolérée par tous les types de peaux sans déranger les odorants sensibles. En ce sens, il n’y a aucun risque d’avoir la nausée pour ceux qui peuvent en souffrir.

publicité

En outre, cette crème de la marque MÊME contient du beurre de Karité. Ainsi, elle est capable de nourrir la peau en profondeur. Elle renferme également de l’Allantoïne qui apaise et adoucit la peau ainsi que de l’huile de the vert qui, en plus d’hydrater et de protéger, soulage et renforce la barrière naturelle de l’épiderme. Pour ce qui est de son utilisation, l’idéal serait de l’appliquer sur le visage et le cou deux fois par jour, le soir out le matin.