La hausse du prix des fournitures scolaires, comment pallier cette augmentation ?

La rentrée est proche et la hausse du prix des fournitures scolaires vient de frapper en plein fouet. Plus de 10% de plus cette année, les familles modestes sont dans l’obligation de trouver un moyen pour limiter les dépenses. Il existe quelques techniques afin de faire des achats moins coûteux.

La hausse du prix des fournitures scolaires

En 2022, on avait pu brièvement pu contenir l’augmentation des prix des fournitures scolaires. Cette année, elle a atteint 11% de plus que l’année dernière. Un coût dur pour les familles modestes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a quelques jours, le 16 août, le versement de l’ARS avait déjà commencé. Pas moins de 3 millions de familles en situation financière délicate ont pu bénéficier de cette aide.

Virée directement sur leur compte bancaire, l’ARS va leur permettre de moins dépenser pour les fournitures scolaires et piocher dans leurs économies. Mais voilà, d’après une étude de la CSF ou Confédération syndicale des familles, le prix des fournitures a augmenté de plus de 11,3%. D’autant plus que l’on sait que le prix des fournitures est surtout sévère chez les primaires.

De ce fait, la liste des fournitures est montée de 43 euros de plus que l’année dernière. Chez les collégiens, cette hausse est seulement de 3,5% et pour les lycéens de 3,1%. Quant à l’ARS, elle a connu une réévaluation de 5,6%, insuffisante pour limiter la véritable inflation.

Des techniques pour pallier l’inflation

Les familles doivent absolument trouver une technique afin de limiter l’inflation. Il faut savoir que l’avantage des fournitures scolaires, c’est que certains sont répétitifs au fil des ans. Vous pouvez par exemple en récupérer certains de l’année dernière. Cela évite le gaspillage, mais aussi, cela vous évite de dépenser inutilement pour les mêmes éléments.

En général, les cahiers sont obligatoirement neufs au début de l’année. Mais en ce qui concerne les autres fournitures, comme les crayons de couleur, feutres, etc… Il est possible de faire un tri de ceux utilisés l’année passée. Ensuite, il y a la technique des offres promotionnelles. A la rentrée, bon nombre d’enseignes prennent les devants pour alléger les dépenses.

Visez celles avec des offres imbattables et faites-y vos courses. Puis, vous pourrez même bénéficier de remise à la caisse. Le but étant de ne pas dépenser plus que l’année dernière, faites preuve d’ingéniosité !