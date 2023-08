La fin du permis de conduire rose, il sera invalide très prochainement, voici la date limite pour le changer

publicité

La fin du permis de conduire rose cartonné approche. Le législateur a fixé une date de validité de ce format à trois volets. Le nouveau format est prêt à prendre la relève.

La fin du permis de conduire rose

Seuls les anciens ont connu ce permis de conduire rose cartonné. Il était au sommet de sa popularité il y a vingt ans. Cependant, en 2013, un nouveau format a fait son apparition. En effet, à cette époque, on a découvert pour la première fois, le format carte bancaire, plus petit et plus pratique.

Dans ce sens, créé depuis 1922, il va tirer sa révérence et sera obsolète. Les conducteurs ont l’obligation de le changer. D’ailleurs, il existe une date limite pour le faire. Justement, selon un arrêté, ceux qui possèdent les permis de conduire de format cartonné rose sortis avant le 19 janvier 2013 ont jusqu’au 19 janvier 2033 pour le remplacer.

Attention aux amendes

La fin du permis de conduire rose cartonné approche. Donc, à partir de 19 janvier 2033, tous les conducteurs doivent avoir en leur possession le nouveau format. Cependant, il leur reste encore une décennie pour le faire.

Cependant, il ne faut pas oublier que le non-changement au-delà de cette date entraîne une amende. En effet, lors d’un contrôle, si le permis de conduire n’est pas à jour, le conducteur risque une amende de 11 euros. Par ailleurs, il peut y avoir une majoration à 38 euros. Il peut encore monter à 135 euros si l’automobiliste ne présente pas un permis valable.

Les démarches à suivre pour obtenir le nouveau format

Le ministère de l’Intérieur a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il n’y a « aucune décision prise concernant son remplacement avant 2033 ». Par contre, en cas de détérioration, de perte ou de vol du permis de conduire rose cartonné, il suffit de se rendre sur le site de l’ANTS. À noter que le changement coûtera 25 euros.

En ce qui concerne le nouveau permis, il possède quelques avantages. Avec une taille carte bleue, il peut être rangé dans un portefeuille. De plus, il est plus résistant et plus sécurisé. La vérification des points effectifs devient plus facile et valable à l’international. Cependant, son seul inconvénient est sa durée de validité limitée à 15 ans contrairement à l’ancien permis de conduire papier rose qui n’avait pas de limite.