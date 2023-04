La CSG s’applique-t-elle à l’ensemble des retraités ? On vous dit tout !

La contribution sociale généralisée (CSG) est un impôt destiné à subventionner la sécurité sociale en France. Une question se pose aujourd’hui : “s’applique-t-elle à l’ensemble des retraités ?”

publicité

Si vous êtes à la retraite et que vous vous posez des questions concernant la CSG (contribution sociale généralisée), cet article devrait vous intéresser !

CSG et retraite : quel taux suivant le revenu ?

publicité

La valeur de la contribution sociale généralisée (CSG) évolue suivant le niveau de RFR (revenu fiscal de référence). A l’heure actuelle, nous dénombrons quatre taux possibles : 0%, 3,8%, 6,6% et 8,3%. Les catégories de revenus déterminent le taux de CSG en vigueur. Plus le bénéficiaire touche des revenus importants, plus le taux de CSG sera conséquent. Cette année, un retraité qui habite seul par exemple n’aura pas à payer la CSG dans la mesure où le RFR n’excède pas les 11 614 euros.

D’autre part, un couple ne peut profiter de l’exonération que si le RFR ne dépasse pas 17 816 euros. Notons que ces taux sont particulièrement plus importants au niveau des régions d’Outre-mer. Il faut également retenir que la CSG sert principalement à subventionner les projets sociaux dans l’Hexagone (santé, retraite, aides sociales et allocations familiales…). Autrement dit, les taux varient suivant les attentes du système de protection sociale.

Qui sont les retraités qui n’ont pas à payer la CSG ?

Cetains retraités n’ont pas à débourser la CSG en dépit d’un revenu fiscal de base répondant aux critères mentionnés plus haut. Sont exemptés de cet impôt :

publicité

Les retraités allocataires de l’ ASPA (allocation de solidarité ayx personnes âgées) disposant d’un faible revenu

Les retraités qui touchent l’ allocation d’assurance veuvage

Ceux qui empochent les pensions militaires d’invalidité

Les orphelins ayant accès à des pensions temporaires

N’hésitez pas à vérifier le contenu de l’avis d’imposition pour savoir si vous êtes concerné ou non par ce dispositif. La compréhension du concept de CSG permet en effet de mieux planifier la retraite et d’être certain de répondre aux obligations légales en vigueur.