La compagnie aérienne Air Europa victime de hackers, les clients contraints de se débarrasser de leur carte bleue

La compagnie aérienne Air Europa est victime de hackers. Dans le but de protéger les clients, les responsables ont demandé aux clients de détruire leur carte bleue. Cette solution drastique permet de lutter contre les usurpations d’identité et les tentatives de fraude.

La compagnie aérienne Air Europa victime de hackers

De nos jours, les arnaqueurs ne manquent jamais d’imagination pour répandre leur méfait. D’ailleurs, ils disposent de plus en plus de technique bien élaborée afin d’arriver à leurs fins. Ils ne ciblent non seulement les particuliers, mais de nombreuses entreprises ont également été victimes. Et les conséquences sont très lourdes.

Parmi les victimes de ces derniers temps, on peut citer la compagnie aérienne Air Europa. (ex -Air España). En effet, cette entreprise a été la cible d’une cyberattaque. Les dégâts sont plus importants parce que les cybercriminels ont visé la banque des données de la compagnie. Par conséquent, ils ont surtout volé des données des clients.

Selon les récentes précisions des responsables, elles concernent toutes les informations concernant le paiement et la réservation des billets d’avion. Plus précisément, les hackers ont subtilisé les numéros de cartes bancaires, leurs dates d’expiration et les codes CVV.

Les actions des clients à la suite de cette fuite

La compagnie aérienne Air Europa est victime de hackers. Face à cette cyberattaque, l’entreprise a agi immédiatement. Donc, pour protéger les données bancaires de ses clients, l’entreprise a envoyé un email à toutes les personnes concernées. « Il n’existe aucune preuve que ces données ont été utilisées pour commettre des fraudes », a souligné la compagnie.

Face à cette menace, elle recommande de ne pas répondre à aucune confirmation de paiement. Surtout ceux qui viennent via les téléphones. En gros, il fait à tout prix rester très vigilant.

Par ailleurs, vu les risques qui pèsent face à cette attaque cybercriminelle, la compagnie aérienne Air Europa a même conseillé à certains clients de faire opposition. Plus encore, elle a demandé de détruire leur carte bleue. Il semble que ces gestes qui sont très radicaux pourraient lutter contre l’usurpation d’identité et de fraude.