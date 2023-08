La chute de Florent Pagny, points de suture et côtes cassées, une période difficile

publicité

La chute de Florent Pagny gardée secrète avant son come-back fait surface dans le documentaire qui lui était destiné. Depuis 2022, la lutte contre son cancer du poumon avait commencé. Sa carrière en suspens, tous attendaient avec impatience le retour de Florent Pagny.

Une année difficile

Florent Pagny s’est éloigné pendant plusieurs mois des médias. Occupé à prendre soin de lui, le chanteur est resté en retrait pendant plusieurs mois consécutifs. Entre traitements intenses et séances de chimiothérapie, Florent Pagny n’avait pas de temps pour se consacrer à sa musique. Après ces mois difficiles cependant, les bonnes nouvelles arrivent enfin.

Il va revenir sur scène, tout en travaillant sur plusieurs collaborations en parallèle. Notamment avec Kendji Girac et bien d’autres encore, Florent Pagny fait des ravis. En son honneur, Michel Jankielewicz a préparé un documentaire qui porte son nom. Dans sa lutte acharnée contre le cancer, Florent Pagny refuse de baisser les armes et affirme haut et fort qu’il est toujours prêt à se battre.

La chute de Florent Pagny

Plus de 6 mois passent, et quelle fut la joie générale quand le chanteur annonce que la tumeur qui infestait ses poumons diminuait petit à petit de taille. Bien que la rechute ne soit pas exclue, Florent Pagny reste confiant, bien que conscient des efforts qu’il devra fournir. Mais le chanteur n’en néglige pas moins ses fans. Il a pris la décision de reprendre la scène, alors il a planifié plusieurs dates. Un come-back tant attendu, car rappelons-le, à la veille de ses 60 ans, il a appris la douloureuse nouvelle.

Report de tournée et une absence assez marquée dans The Voice, cela a tout de même affecté ses fans. Donc il a préparé un come-back, bien que les spectacles ne se feront qu’en week-end et que le nombre de spectateurs va être limité. Mais dans le fameux documentaire qui le concerne, on apprend que Florent Pagny avait fait une terrible chute. Le chanteur s’est retrouvé avec trois côtes cassées ainsi que plusieurs points de suture. Cela dit, avec sa force de caractère, ses performances n’ont pas été affectées.

Des risques de rechute

Il faut savoir que même si le chanteur a vaincu son cancer du poumon une fois, il y a des fortes chances que la maladie revienne. Voilà pourquoi Florent Pagny reste réaliste, d’ailleurs ses médecins l’ont déjà averti. Il lui faudra plus de 10 ans afin d’éradiquer son cancer du poumon définitivement. On lui souhaite un prompt rétablissement.

