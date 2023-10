La bonne affaire chez Lidl avec cette glacière avec enceinte Bluetooth intégrée, ne ratez pas cette innovation

Lidl est une enseigne qui ne cesse jamais d’innover. La firme fait une bonne affaire avec cette glacière avec enceinte Bluetooth intégrée. Elle peut accueillir parfaitement les apéros. D’ailleurs, dans ses catalogues, les clients vont pouvoir trouver des produits innovants et étonnants.

La bonne affaire chez Lidl avec cette glacière avec enceinte Bluetooth intégrée

L’enseigne allemande a encore frappé très fort. Cette fois, elle séduit les consommateurs avec une glacière Intempo avec haut-parleur. Elle vous accompagne partout. Que ce soit lors d’une sortie ou d’un apéro à la maison. La batterie de l’appareil peut être utilisée pendant 6 heures. Ainsi, vous pouvez profiter du temps entre famille ou amis tout en écoutant de la musique.

Parlons du haut-parleur intégré. En effet, il dispose d’une puissance de 10 watts pour offrir un son clair et puissant que ce soit dans une pièce ou en plein air. Parmi ses caractéristiques, son volume peut atteindre jusqu’à 75 dB et surtout ajustable. Toutefois, cette glacière avec enceinte Bluetooth intégrée de Lidl présente également des lumières LED et qui changent de couleur.

Les atouts de cet appareil de Lidl

La bonne affaire chez Lidl avec cette glacière avec enceinte Bluetooth intégrée. Le matériel possède d’ailleurs une portée sans fils de 10 mètres. Cette fonction est utile lors de son utilisation en extérieur. Avec cette distance, vous assurez qu’il n’est pas possible de perdre la connexion.

Ensuite, cet appareil de Lidl est fourni avec une batterie rechargeable et un câble de chargement USB. Cette glacière enceinte est également écologique et facile à entretenir. Ainsi, cet appareil a tout pour plaire. Il est à la fois pratique avec un design attrayant.

Il n’y a pas de meilleur prix ailleurs

Cette glacière avec enceinte Bluetooth intégrée mesure 24,5 cm de largeur maximale, 23 cm de largeur minimale et 29,5 cm de hauteur. Par conséquent, elle peut être placée partout. Grâce à son poids de 770 grammes, cet appareil révolutionnaire de Lidl est facile à transporter.

Par ailleurs, avec la glacière, vous allez être certain d’avoir de boissons bien glacées. Pour profiter de tous ces bénéfices, rendez-vous sur le site officiel de Lidl. Son prix est également très attractif. Cet appareil ne coûte que 29,99 euros. À noter qu’elle est actuellement en promotion. Son prix initial était de 49,99 euros. Si vous en profitez vite de cette offre, vous gagnerez 20 euros d’économies.