Bien que le Livret d’épargne populaire reste parmi les produits mal connus du marché bancaire, depuis la revalorisation de son taux d’intérêt à 6,1% le 1er février 2023, il a connu une souscription record au cours des trois derniers mois. Mais pour avoir un compte, il faut remplir une certaine condition.

Une banque peut-elle fermer le LEP d’un client sans même le prévenir si celui-ci ne remplit pas les critères exigés ? Un épargnant raconte son expérience.

La banque a fermé son LEP sans le prévenir : témoignage CHOC d’un client !

Surprise par la fermeture soudaine de son Livret d’épargne populaire le 27 avril 2023, sans préavis, une cliente prénommée Judith a exprimé ses inquiétudes sur la toile.

« Ma banque a fermé mon LEP fin avril et placé son montant sur un compte courant temporaire. Si mes revenus ne me permettaient plus de bénéficier de ce compte d’épargne, je suis surprise de ne pas avoir été prévenue. Est-ce normal ? » Un cas qui peut concerner en réalité plusieurs Français qui possèdent un compte LEP.

Pour rappel, le Livret d’Épargne Populaire (LEP) a été conçu pour donner un coup de pouce financier aux ménages modestes. Actuellement, 18,6 millions de Français sont éligibles à ce placement.

L’éligibilité de chacun repose principalement sur le revenu fiscal de référence, une condition que les banques vérifient strictement lors de l’ouverture d’un Livret d’Épargne Populaire et chaque année lors de la déclaration de revenus. Le tableau ci-dessous détaille les plafonds de revenus pour bénéficier d’un compte LEP.

Plafond de Revenu fiscal de référence pour détenir un LEP en 2023 Parts de quotient familial France métropolitaine Martinique, Guadeloupe, La Réunion Guyane Mayotte Première part 21 393 € 25 314 € 26 466 € 39 665 € Majoration pour la première demi-part supplémentaire + 5 713 € + 6 047 € + 7 286 € + 10 912 € Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes + 5 712 € + 5 712 € + 8 557 € Soit pour 2 parts fiscales (couple marié ou pacsé, personne isolée avec un enfant, personne seule avec 2 enfants) 32 818 € 3

Le fonctionnement et les conditions de détention d’un Livret d’épargne populaire !

Si, à une année donnée, la banque constate une évolution de la situation financière d’un client suite à sa déclaration de revenus de l’année précédente, elle est en droit de clôturer son Livret d’épargne populaire (LEP) sans consulter le principal intéressé.

La fermeture du Livret d’épargne populaire s’effectue « au plus tard le 30 avril de la deuxième année consécutive où vous avez cessé de remplir les conditions de détention du LEP », explique en effet La Banque de France.

« Les fonds seront alors versés sur un autre compte à votre nom ou mis sur un compte d’attente », ajoutait-on. C’est ce qui explique le cas de Judith.