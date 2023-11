Kiabi : cette jupe ultra tendance qui va à toutes les morphologies ne coûte que 20 euros

Attention aux fans de la mode ! Kiabi vient de proposer une jupe ultra tendance dans ses rayons. Cette pièce ajoute une touche plus stylée et tendance à votre look. Donc, ne manquez surtout pas ce must have de Kiabi à seulement 20 euros.

De looks parfaits pour l’hiver chez Kiabi

Même avec le froid de l’hiver, les produits de Kiabi permettent d’être toujours stylés et tendances. En effet, la marque française vient de lancer sa nouvelle collection pour cette saison. Les vêtements sont tous inspirés des dernières tendances et sont à la pointe de la mode.

Ces derniers jours, l’enseigne a fait fureur avec son pull rose très tendance. Une fois mis dans les rayons, les clients se sont précipités pour l’acheter. Mais, ce n’est pas tout. La marque a proposé un nouveau look très confortable et très élégant pour cet hiver. Il s’agit de cette jupe ultra tendance qui va à toutes les morphologies.

Kiabi présente cette jupe ultra tendance

Cette fois, Kiabi se démarque avec ces jupes longues en mailles. En effet, comme vous l’avez sans doute su, elles deviennent tendances cette année. Ainsi, la marque française n’a pas oublié ses clients et la propose dans son catalogue.

Son plus gros atout est qu’elle à une coupe parfaite qui s’adapte à toutes les morphologies. Avec sa coupe droite, elle met en valeur la silhouette de la personne qui la porte.

Confectionnée en maille côtelée et un tissu très épais, il permet de garder bien au chaud. Cette jupe ultra tendance de Kiabi peut être portée avec plusieurs hauts et chaussures. Ainsi, elle va super bien avec des baskets, des bottines et pourquoi pas des rangers. De plus, cette jupe peut être également associée avec un pull assorti disponible chez l’enseigne pour un total look en maille.

Une jupe très prisée par les influenceuses à moins de 20 euros

Cette jupe ultra tendance a attiré de nombreuses femmes depuis sa sortie en rayon. Les influenceuses ont été également conquises par cette pièce qui allie élégance et confort.

Pour être au chaud pendant l’hiver tout en restant classe et élégant, c’est la pièce qu’il vous faut. De surcroît, Kiabi a fait en sorte de l’offrir à un prix très abordable. Ce must have est à 20 euros dans l’enseigne française. De plus, les clientes ont le choix entre la taille XS à XL selon leur morphologie.