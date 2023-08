Jours de congés : de jours disponibles que vous avez droit de réclamer

Gros dilemme, vous arrivez déjà à terme de vos jours de congé ? Il est temps de prendre le chemin du retour. À moins que vous sachiez qu’il est possible de repartir en vacances avec cette astuce. En effet, il existe des congés dont tout le monde ignore peut-être.

Les vacances sont finies…

Ah les vacances !! Pendant quelques semaines, beaucoup de personnes ont profité des vacances estivales pour s’amuser et se reposer tout en profitant de belles journées ensoleillées. Cependant, toutes bonnes choses ont une fin, malheureusement. Ceux qui sont partis en vacances dès le début de l’été doivent à présent prendre le chemin du retour. Certains travailleurs devraient se préparer mentalement à la reprise de travail. Eh oui, cela peut être difficile, on vous le confie.

Les vacanciers regrettent déjà la plage, la montagne ou tout simplement leurs espaces extérieurs. Mais apparemment, il y a une petite lueur d’espoir de rallonger les jours de congés. En effet, il existe plusieurs jours que les travailleurs peuvent en profiter au cours de l’année.

On parle ici des cinq semaines de congés payés annoncés dans le code de travail. En effet, en scrutant le calendrier, il est possible de bénéficier de deux jours de repos et plus.

Restez attentif à ces jours de congés que vous avez droits

En effet, il existe des jours de congés que vous pouvez poser. Mais il semble que ces dates restent méconnues. Aujourd’hui, nous allons faire un point là-dessus.

Pour mémoire, tous les ans, les travailleurs ont l’opportunité de prendre cinq semaines de vacances. Celles-ci incluent les quatre semaines qui doivent être prises pendant la période légale du 1ᵉʳ mai au 31 octobre. Cependant, si un employé n’utilise pas ses congés, il peut opter pour le système de congés fractionnés.

Les congés fractionnés constituent un mécanisme de compensation énoncé dans l’article L3141-23 du Code du travail. Ce système vise à récompenser les salariés qui divisent leurs congés d’été en plusieurs périodes.

Cela signifie que vous avez la possibilité d’obtenir un jour de congé supplémentaire si le nombre de jours non pris se situe entre 3 et 5 jours. Puis, deux jours de congé supplémentaires si le nombre de jours non utilisés dépasse 6 jours.

Cependant, il existe d’autres moyens pour obtenir des jours de congé en plus. Vous pouvez également demander à cumuler quatre jours dans le cas d’un mariage ou d’un PACS.

De même, la naissance d’un enfant vous donne droit à trois jours consécutifs de congé pour le conjoint. En dernier lieu, certaines entreprises généreuses octroient un congé en cas de déménagement.