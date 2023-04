Jenifer atomisée par ses fans à cause de sa nouvelle collaboration avec M. Pokora !

Visiblement, la décision de Jenifer de travailler aux côtés de Matt Pokora est loin de faire l’unanimité auprès de ses fans. Ces derniers dénoncent un « très mauvais choix ».

Pour marquer leurs 20 ans de complicité, Matt Pokora et Jenifer ont décidé de miser sur un nouveau projet en commun. Malheureusement, les fans de la jolie brune ne voient pas cette collaboration d’un bon oeil.

Jenifer et Matt Pokora : un parcours assez identique

Star Academy, Nouvelle Star, Popstars…Jenifer s’est fait connaître du public en participant à diverses émissions télévisées. Depuis, le succès est au rendez-vous pour la jolie brune de 40 ans car ses albums sont vendus par millions dans les quatre coins du globe. Pour marquer ses 20 ans de carrière avec Matt Pokora, le duo a décidé de faire une annonce capitale sur la Toile. Ensemble, ils ont réalisé une reprise de la chanson “Je te donne”.

Les deux anciens candidats de Popstars ont partagé ensemble diverses expériences dans l’univers musical. L’automne dernier, les deux célérités ont lancé leur 9e opus. Mais avant le lancement de leur nouveau morceau, ils ont décidé de partager une vidéo d’eux sur les réseaux sociaux où on les retrouve sur la scène du Zénith.

Un projet qui ne passe pas…

En description, Jenifer a écrit : “20 ans d’amitié. Merci pour votre amour et votre soutien. On vous adore. Jen et Matt”. Vendredi dernier, la chanteuse a finalement partagé leur reprise de la chanson de Goldman. Hélas ! la version remixée du tube n’a pas vraiment suscité l’intérêt des internautes. Sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre : “Est ce qu’il y a un seul fan de Jen qui apprécie cette reprise”, “Qui a envie d’écouter une version revisitée de Goldman en 2023” ou encore “Très mauvais choix. Je suis dégoûté”. Et vous, cher lecteur, que pensez vous de ce duo entre les deux stars ?

