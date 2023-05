Jean-Pierre Foucault : Son cœur s’arrête brusquement ! On vous donne les dernières nouvelles au sujet du célèbre animateur.

La réponse de Jean-Pierre Foucault concernant son départ définitif de la présentation de Miss France.

Depuis sa dernière apparition à la télévision lors de la cérémonie de l’élection de Miss France le 17 décembre 2022, Jean-Pierre Foucault a frôlé la mort…

Va-t-il pouvoir encore endosser le costume de maître de cérémonie du prochain concours de beauté ?

Concernant son « départ« , « les seuls qui l’évoquent, indiquait auprès du Parisien, Jean-Pierre Foucault, ce sont les journalistes. Tous les ans, la première question c’est : « Est-ce que vous serez là encore cette année ? Et l’an prochain ? »

L’ancien animateur de Qui veut gagner des millions de donner son avis bien tranché sur la question.

« Non ( il ne compte pas partir, NDLR) parce que ce n’est qu’une fois par an, et c’est un vrai plaisir.(…) C’est la seule dernière grande émission de divertissement en direct. Et cette adrénaline, c’est mon métier, c’est ma vie(…) C’est un bonheur ».

L’homme de télévision de révéler : « J’attends le mois de décembre chaque année avec une impatience infinie« . Mais ça c’était avant que son cœur a lâché !

Jean-Pierre Foucault : Son cœur s’arrête brusquement !

Le présentateur de 75 ans a en effet révélé à Doctissimo, avoir eu un double arrêt cardiaque en avril dernier pendant qu’il regagnait sa propriété de Carry-Le-Rouet, à Marseille.

« C’est en descendant de l’avion à Marignane que j’ai ressenti une forte oppression thoracique, raconte-t-il ce qui s’est passé. J’ai demandé à mon épouse un peu d’eau, mais la douleur n’est pas passée. J’ai tout de même pris la voiture en direction de la maison, située à une vingtaine de minutes de l’aéroport », Poursuivait-il.

Jean-Pierre Foucault n’a même pas eu le temps d’atteindre la porte de sa maison que les choses se sont corsées.

«Une fois sur place, je n’ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d’entrée ».

Il a très vite eu le bon réflexe. « Je me suis allongé par terre, dans le jardin, et nous avons appelé les secours. Ils m’ont alors indiqué de ne plus bouger », continuait-il son récit glaçant.

Il n’est revenu à lui-même que lorsqu’il était « en salle d’opération ».

« Elle était déjà prête, c’était formidable ! Les chirurgiens m’ont ensuite débouché un stent, puis j’ai été admis au service de soins intensifs. Je suis ensuite monté d’un étage et je me suis reposé durant 5-6 jours.»

Comme lui a ensuite expliqué l’équipe de soins, « J’avais souffert de deux petits arrêts cardiaques : le premier dans mon jardin, l’autre aux urgences», conclut Jean-Pierre Foucault, après 3 semaines de convalescence.