Jean-Luc Reichmann insulté dans les 12 coups de midi, une surprise à laquelle l’animateur ne s’y attendait pas

Qui aurait imaginé qu’un jour, Jean-Luc Reichmann serait insulté dans les 12 coups de midi. Très proche des fans et des téléspectateurs, il a toujours été le préféré de tous. Par contre, cette surprise tourne au vinaigre, il ne s’attendait pas surtout à être insulté par un proche d’une candidate.

Céline tire sa révérence après 125 participations dans les 12 coups de midi

Céline a marqué le jeu de TF1 de ses exploits pendant plusieurs mois. Les fans des 12 Coups de Midi ainsi que Jean-Luc Reichmann ont été stupéfaits par son impressionnante érudition et ses connaissances. Cependant, la planificatrice de la SNCF perd son trône après 125 émissions. D’ailleurs, elle se hisse en tant la première femme à atteindre les sommets du jeu.

À cette occasion, Jean-Luc Reichmann lui a adressé un touchant message sur les réseaux sociaux. « Coup de tonnerre en plein été aux 12 Coups !! Céline a perdu, mais Céline a surtout gagné la confiance du public, des équipes et de tous les Maîtres de Midi. Merci à vous Céline pour tous ces jolis moments passés à nos côtés », a-t-il écrit.

C’est certain, la participation de Céline a marqué l’animateur préféré des Français. De surcroît, il se souviendra d’un évènement qui s’est déroulé sur le plateau. En effet, la grand-mère de la grande championne, Hélène, n’a pas mâché ses mots et a exprimé son ressenti de manière franche envers lui.

Jean-Luc Reichmann insulté

Lors d’une émission du 24 juillet dernier, Jean-Luc Reichmann a voulu faire une surprise à une proche de la championne. L’époux de Nathalie Lecoultre a pris le téléphone pour appeler la grand-mère de Céline. Au début de son appel, il a annoncé qu’il appelait de la part de sa petite-fille.

La grand-mère a alors demandé : « Mais qui êtes-vous ? ». Après s’être présenté, personne ne s’attendait à la réaction de la mamie. En effet, elle a répondu au téléphone : « Oh !!! Imbécile !! ». Sous le choc, le présentateur a commenté : « Elle vient de me traiter d’imbécile ».

Ne se décourageant pas, l’interprète de Léo Matteï l’a questionné si elle connaissait les 12 coups de midi. Cette fois, la mamie a répondu avec humour : « Jean-Luc, je ne vous écoute pas à midi… ».

Finalement, Jean-Luc Reichmann est revenu à l’objet initial de son appel : « En fait, à la base, je voulais juste savoir où vous étiez née ? » La grand-mère a alors révélé qu’elle était née à Creuzot, comme sa petite-fille l’avait mentionné.

Comme quoi, on ne s’ennuie jamais dans Les 12 coups de midi. On vit beaucoup d’émotion, de rire et parfois des appels insolites et réponses inattendues.