A l’occasion d’une interview pour TV Mag, Gilles Bouleau a fait de rares confidences au sujet du cachet qu’il gagne en présentant les actualités sur TF1.

publicité

Voilà maintenant plusieurs années que Gilles Bouleau officie en tant qu’animateur du journal télévisé de TF1. On se demande aujourd’hui combien le journaliste gagne comme salaire.

Gilles Bouleau sans filtre au sujet de son salaire

publicité

Gilles Bouleau est aujourd’hui une figure iconique du PAF en France. En 2012, il prend la relève à la suite du départ de Laurence Ferrarri. Depuis, il est aux commandes du JT de La Une. En attendant, le journaliste va prendre l’avion pour Londres cette semaine afin de commenter la consécration du nouveau roi d’Angleterre, Charlles III. Il y a quelques jours, il s’est livré à coeur ouvert au micro de Buzz TV pour aborder son salaire.

Dans sa prise de parole, le collègue d’Anne-Claire Coudray confie : “Je n’ai pas honte d’évoquer le thème de l’argent compte tenu des impôts que je règle et du travail que j’accomplis”. En ce qui concerne sa rémunération sur la chaîne privée, le principal intéressé s’est montré transparent.

Un salaire dans les alentours de 15 000 euros par mois

Dans sa prise de parole, Gilles Bouleau souligne : “Lorsqu’on évoque l’argent en France, il y a comme une pudeur mal placée. En ce qui concerne mon salaire, je touche plutôt moins qu’un gardien de but de Ligue 2…dans les alentours de 15 000 euros par mois”. Un salaire plutôt confortable pour celui qui va bientôt rejoindre le couronnement de Charles III et confirmer un nouveau tournant dans sa carrière de journaliste. A ce propos, il souligne : “Les Français sont au courant qu’il ne s’agit pas d’une dictature. Le Royaume-Uni est un pays ouvert. Personne ne vous réclame votre pièce d’identité et les forces de l’ordre ne sont pas armées. C’est génial !”.

publicité