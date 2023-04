Les fans de la série française inspirée de « This Is Us » sont certainement déçus, car il n’y aura pas de quatrième saison. En effet, la série tire sa révérence avec la diffusion des deux derniers épisodes de la saison 3 inédite, diffusé le 24 avril dernier.

TF1 déprogramme « Je Te Promets », la série portée par Marilou Berry. La fille de Josiane Balasko encaisse le choc. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de notre article.

« Je Te Promets » : la série de TF1 déprogrammée, Marilou Berry accuse le coup

Bien que Camille Lou, qui interprète Florence, ait déclaré avoir « mis tout son cœur dans son rôle« , Marilou Berry, qui incarne Maud, n’est pas en reste.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, l’héroïne de la série « s’était dite partante » pour un retour dans une éventuelle quatrième saison.

« On est dans l’attente pour savoir si le public a accroché, si cela reste rentable pour le producteur et la chaîne et si c’est le cas, on repartira », assurait-elle.

Malheureusement, il n’y aura pas de suite pour « Je Te Promets » avec Marilou Berry, laissant les fans sans suite pour les aventures de la famille Gallo.

Les audiences insuffisantes ont conduit TF1 à décider « de ne pas renouveler la série pour une saison 4″ selon puremedias.com.

Lancée le 3 avril dernier, la troisième saison de « Je te promets » n’a pas réussi à convaincre suffisamment de téléspectateurs chaque lundi soir.

Les six premiers épisodes ont attiré en moyenne environ 2,64 millions de fidèles selon Médiamétrie. Ce qui représente 14,2 % de parts d’audience pour l’ensemble du public et 22,7 % de PDA pour les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.

Des projets pour Marilou Berry après Je Te Promets ?

Après une audience moyenne de 4,04 millions de téléspectateurs pour les douze épisodes de la saison 1 de l’adaptation de la série de la NBC, TF1 a décidé de produire une deuxième saison.

Cependant, cette dernière n’a fédéré que 2,74 millions de curieux, obligeant ainsi TF1 à mettre en place un « schéma révisé » avec seulement « huit épisodes pour la saison 3, au lieu de douze pour les deux premières saisons ».

Marilou Berry est déjà investie dans d’autres projets, notamment le tournage de la saison 2 de la série « Marianne », diffusée sur Netflix.