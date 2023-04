« Je suis au bout du rouleau » : Florent Pagny fauché, une terrible séparation exhumée

A l’occasion d’un récent entretien, Florent Pagny est revenu sur son idylle avec Azucena et les conséquences d’une terrible séparation sur leur situation financière.

Interrogé par nos confrères de Paris Match, Florent Pagny s’est livré davantage au sujet de sa vie personnelle. L’ancien coach de The Voice est notamment revenu sur son ancienne idylle avec Vanessa Paradis et les déboires financiers qu’il a dû traverser par le passé.

“Ça a été l’enfer”

Alors qu’il file aujourd’hui le parfait amour aux cotés de sa femme et mère de ses enfants, Azucena Caamano, Florent Pagny n’a pas toujours vécu une vie sentimentale épanouie. Dans le passé, il avait partagé sa vie avec Vanessa Paradis mais leur histoire s’est mal terminée après 3 ans ensemble. Dans les colonnes du magazine, il est revenu sur ce sombre épisode de sa vie.

La séparation avec l’interprète de “Joe le taxi” n’a pas du tout été facile à vivre pour le chanteur car elle a eu lieu à l’époque où il avait du mal à faire décoller sa carrière. Il a donc tout perdu et s’était retrouvé du jour au lendemain sans le sou. Comme le raconte celui qui se bat contre le cancer du poumon : “A un moment donné, je n’étais plus en mesure de vendre…Elle était partie et mes amis aussi. Ça a été l’enfer”.

Florent Pagny refait sa vie avec Azuncena

Au micro de RTL cette semaine, le chanteur raconte ce qu’il a ressenti à la suite de la rupture avec Vanessa Paradis : “Je n’ai aucun regret, c’était une magnifique histoire d’amour”. A la suite de cette douloureuse séparation, Florent Pagny est retombé dans les bras d’une autre femme en 1993. Le coup de foudre a en effet été immédiat avec Azucena. Pourtant, le public n’oubliera jamais cette idylle entre les deux célébrités, ni même son actuelle compagne. A ce propos cette-dernière souligne : “C’est drôle que tu ais passé trois ans de ta vie avec elle, elle n’a jamais été à tes côtés”. Trève des histoires passées, aujourd’hui les deux amoureux sont unis comme jamais et ils ont d’ailleurs eu deux enfants : Inca (27 ans) et Aël (23 ans).

