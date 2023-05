« Je ne jouerai plus avec le feu » : ce gros regret de Florent Pagny face à la rechute de son cancer !

publicité

Ce samedi 27 mai 2023, deux jours après sa face à face avec Julia Vignali dans Télématin, le chanteur a de nouveau donné des nouvelles concernant son état de santé sur les ondes de RMC, lors d’une entrevue avec Bernard Montiel. « Je ne jouerai plus avec le feu » : revenons ce gros regret de Florent Pagny face à la rechute de son cancer !

Cela fait près d’un an et demi que FlorentPagny vit avec son cancer de poumon. Un combat extrêmement difficile en se référant à ses bouleversantes confidences dans son autobiographie intitulée « Pagny par Florent ».

Entre le moment où il avait appris la mauvaise nouvelle et le jour où il décida de la partager avec ses abonnés sur Instagram, le chanteur fut déchiré entre le doute et l’espoir.

Inquiété par une toux qui devenait de plus en plus intense, Florent Pagny décide de faire un scanner. En découvrant les résultats, « je me prends une claque qui me fout en l’air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j’ai du mal à respirer. La terre s’effondre. Qu’est-ce qui m’arrive ? Tous les clichés liés au cancer dansent en ronde dans ma tête. Je pense : “Je suis mort”», raconte-t-il dans son livre.

En reprenant petit à petit confiance, Florent Pagny a annulé tous ses engagements et s’est investi corps et âme dans sa santé. Suivant régulièrement de lourds traitements basés sur la chimiothérapie, le papa d’Aël et Inca était en voie de convalescence.

Mais un jour, contre l’avis de ses médecins, le compagnon d’Azucena arrête le protocole. « Les médecins m’ont fait la morale et ils ont eu raison », confessait-il.

Florent Pagny malade : le chemin vers la rémission est encore long…

Interrogé par Bernard Montiel le samedi 27 mai dernier, le chanteur qui prépare son grand retour sur scène dès l’été prochain était revenu sur cette décision qui est fort probablement responsable de la rechute de son cancer.

Si Florent Pagny n’a pas caché ses regrets d’avoir négligé sa santé, il n’est pas tout a fait d’accord pour dire que c’est ça qui a causé la récidive de sa maladie. « J’ai joué un peu avec le feu, mais je ne jouerai plus avec le feu », avouait-il. « J’aurais pu faire le traitement et puis avoir une rechute, parce que ça arrive aussi »,affirmait-il.

D’une façon ou d’une autre, l’interprète du titre Savoir aimer préfère rester optimiste. « Il faut toujours aller chercher la partie positive dans ce qui peut t’arriver. Même quand c’est dur, il faut aller comprendre pourquoi ça existe et comprendre ce que la vie est en train de te donner ».

Vers la fin, Florent Pagny a rassuré tout le monde que « ça va bien ». Cependant, le chanteur reste conscient que le chemin vers la rémission est encore long.

« Avec tout ce que ça implique, j’ai fini par comprendre que ce n’est pas quelque chose qui se règle en quinze jours avec des antibiotiques».