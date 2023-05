« J’ai été pris au piège » : Jean-Michel Maire (TPMP) manipulé, il brise le silence sur France 2

Lors de son intervention sur le plateau de France 2, Jean-Michel Maire (TPMP) a fait des confidences sans filtre au sujet d’une arnaque dont il a été récemment victime.

Compte tenu de sa notoriété, Jean-Michel Maire sert de proie idéale pour les escrocs. Invité sur le plateau de “ça commence aujourd’hui”, le chroniqueur de Touche pas à mon poste est revenu sur l’enfer qu’il a vécu à cause d’une arnaque. Le point à travers cet article !

Jean-Michel Maire : un véritable Don Juan

Il y a une vingtaine d’années, Jean-Michel Maire rejoint l’équipe de Cyril Hanouna sur C8. L’ex reporter de guerre fait aujourd’hui office de vedette sur le plateau de TPMP où il ne manque pas d’user de son charme pour séduire les femmes même s’il s’agit généralement d’histoires sans lendemain. Le chroniqueur s’est d’ailleurs toujours montré ouvert sur l’attirance qu’il ressent pour les femmes. Mais aujourd’hui, le principal intéressé a rencontré l’amour de sa vie.

A ce propos, le journaliste de 61 ans confie : “Je suis en couple et éperdument amoureux. ça fait 10 ans que c’est difficile car voilà…la télévision n’est pas toujours un milieu facile lorsqu’on est en couple. On doit constamment jouer à un jeu. De plus, je suis connu pour être un grand séducteur et ça la rendait jalouse. Ça nous a séparé à plusieurs reprises mais on a fini par se remettre ensemble”.

“Elle me volait…”

Avant de quitter Paris, Jean-Michel Maire a connu une romance moins passionnante. Devant les caméras de la seconde chaîne, il explique son histoire avec beaucoup d’émotion. L’acolyte de Matthieu Delormeau évoque une femme qui l’avait “volé” : “Nous sommes resté ensemble pendant un an et demi et puis j’ai réalisé qu’elle m’avait menti sur beaucoup de choses : son identité, son âge, ses origines, ses parents. Elle m’avait dit que son époux était toujours en vie”.

Face à Faustine Bollaert, le principal intéressé poursuit : “Elle me volait. Elle s’en allait chaque matin pour emmener sa fille étudier en utilisant ma carte bleue. Je lui avait donné mon code secret. Puis un jour, ma banque m’appelle pour m’alerter d’un problème sur mon compte”. Manipulée par cette jeune femme, le journaliste reconnait avoir été piégé. Quelle triste histoire !