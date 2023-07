Jacques Legros et son avenir au JT de 13h, TF1 met les points sur les i

publicité

Jacques Legros, figure emblématique de TF1, est actuellement au cœur de certaines rumeurs concernant son avenir au JT de 13h. Cependant, dans une interview accordée au Parisien, Thierry Thuillier, directeur de l’information de la première chaîne, a tenu à tous les dissiper. Il a donc mis fin aux interrogations sur le sort du joker de la chaîne depuis 1998.

Hommage de Jacques Legros à Jean-Pierre Pernaut

À 71 ans, Jacques Legros continue d’assumer son rôle de joker sur TF1 sans le moindre problème. Il apprécie sa place en retrait depuis l’époque de Jean-Pierre Pernaut. Dans une interview accordée à TV Mag, il a même exprimé sa satisfaction à assumer la présentation du journal de 13h en l’absence de son prédécesseur. A sa façon, il rend un hommage respectueux à Jean-Pierre Pernaut.

En effet, l’animateur considère ce dernier comme le véritable artisan et meneur du journal depuis plus de trois décennies. Jacques Legros, quant à lui, se considère simplement comme une personnalité connue, mais non une star. Après le départ de Jean-Pierre Pernaut, beaucoup pensaient que Jacques Legros serait son successeur. Cependant, Jacques Legros dément cette idée, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de prendre la place de l’animateur disparu. Dans une interview accordée à TV Mag, il révèle que leurs relations étaient plus distantes et moins harmonieuses qu’on ne l’imaginait.

Jacques Legros et son avenir au JT de 13h

Récemment, Jacques Legros a publié un livre intitulé « Derrière l’écran : 40 ans au cœur des médias » dans lequel il raconte son expérience et son histoire en tant qu’animateur. A travers ce livre, il décrit le commentaire Jean-Pierre Pernaut qui avait souhaité conserver le rôle principal ainsi que son souhait de s’immiscer davantage dans la gestion globale du journal. Malgré ces différences, Jacques Legros rend un bel hommage à son prédécesseur.

En ce qui concerne les rumeurs concernant l’avenir de Jacques Legros au JT de 13h, Thierry Thuillier a tenu à mettre à les dissiper. Dans son entretien avec Le Parisien, il a affirmé que Jacques Legros restera présent au JT de 13h. Bien heureusement, le contrat n’est pas seulement pour cette année, mais aussi en 2024. Selon lui, les performances constantes de Jacques Legros répondent aux attentes des décideurs. Ainsi, sa motivation et sa popularité précieuses pour TF1 ne font aucun doute.