Iris à l’âge de 83 ans quitte son époux Mohamed, une nouvelle étape dans sa vie

Iris, à l’âge de 83 ans quitte son époux Mohamed et met ainsi fin à leur relation malgré un amour qui semblait éternel. L’ex-femme de l’égyptien âgé de 37 ans aurait déjà trouvé un nouveau compagnon.

Une romance qui a subjugué les réseaux et attiré l’attention

Récemment, l’histoire passionnée des deux personnes a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. En effet, malgré leur écart d’âge et leur éloignement, ils se sont échangés de nombreux messages tendres. Iris Jones, une résidente de 83 ans à Somerset, et Mohamed Ibriham, un chômeur égyptien de 30 ans prouvent ainsi que l’amour n’a pas de limites. Ils se sont promis de se retrouver pour sceller à jamais leur relation.

Cependant, la distance a entravé leur désir, ce qui a été une source de douleur pour Iris. Malgré cela, elle a voyagé en Égypte pour se caser avec Mohamed. Par ailleurs, le bonheur des deux tourtereaux a été de courte durée. En effet, le mariage a été annulé en raison de formalités administratives. La retraitée de 83 ans ne s’est pas laissée faire et a essayé une seconde fois pour son couple. Finalement, ils ont réussi à se réunir mais leur joie n’a pas duré longtemps.

Iris à l’âge de 83 ans quitte son époux Mohamed

Les spéculations qui entourent la relation d’Iris et Mohamed ont persisté, mais elle a toujours essayé de défendre leur lien. Cependant, malgré sa détermination, leur mariage n’a duré que deux ans. Aujourd’hui, Iris vit seule avec son chat qui lui apporte maintenant une source de réconfort.

Dans le magazine Closer, Iris explique qu’elle a aimé sincèrement Mohamed. Toutefois, leur histoire s’est compliquée et est devenue de plus en plus difficile avec le temps. Apparemment, bien que le couple passait de bons moments, cela virait souvent aux disputes pour tout et rien et elle ne l’a pas supporté. Ainsi, elle a pris cette décision pour des raisons de bien-être et de paix. Donc, Iris a choisi de se consacrer à son nouveau compagnon. En effet, son chat lui offre une présence sereine et gratifiante dans sa vie quotidienne.