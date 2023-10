iPhone cassé : voici une aide encore méconnue pour le faire réparer sans dépenser une fortune

Aujourd’hui, nous allons vous révéler une aide encore méconnue pour réparer un iPhone cassé. Elle permet d’avoir une réduction de réparation. Détails sur ce dispositif.

Gaspillage technologique : une situation inquiétante

Actuellement, on ne compte plus le nombre de smartphones qui circulent dans le monde. Ce petit gadget technologique est devenu une obsession. Pour certains, il est impossible de s’en séparer. On retrouve d’ailleurs plusieurs sortes que ce soit en modèle, de marque ou encore de système d’exploitation. En ce qui concerne ces derniers, il y a l’iPhone et l’Android.

Cependant, vu le nombre de téléphones crée chaque année, plusieurs milliards se retrouvent à la poubelle. D’après une enquête du forum International sur les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, les utilisateurs jettent 5,3 milliards de téléphones portables.

Sachez toutefois que cette situation a une conséquence néfaste pour la planète. L’explication vient surtout que lorsque l’iPhone est cassé, les propriétaires ont tendance à acheter un nouveau. Donc, il est temps d’agir. Une nouvelle aide va voir le jour l’année prochaine pour faire réparer un smartphone ou un iPhone.

Une aide pour réparer un iPhone cassé

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique a confié la mise en place d’une aide pour réparer les smartphones lors de son interview à Ouest France. Cependant, le dispositif à mettre en place le 1ᵉʳ janvier 2024 ne concerne pas seulement l’iPhone cassé.

En effet, cette mesure regroupe les consignes de bouteilles, des soutiens aux véhicules électriques et le programme MaPrimeRenov. Le ministre profite de sa prise parole de parler du plan du gouvernement face au changement climatique. Donc, il y aurait une réunion avec le comité interministériel en octobre.

L’homme politique a mis en lumière l’arrivée d’un bonus pour la réparation des smartphones Android ou iPhone. Avec cette aide, l’État vise à inciter les consommateurs à réparer leurs téléphones et de réduire le gaspillage électronique. Ainsi, les Français ont droit à un bon de 10 à 45 euros.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle mesure

En fait, ce bonus réparation n’est pas aussi nouvelle que cela. Il a déjà existé depuis l’année dernière. Concrètement depuis le 15 décembre 2022. Ainsi, pour la réparation d’un iPhone cassé ou un autre smartphone, le gouvernement a octroyé une aide de 25 euros.

Cependant, le montant serait toujours en cours de discussion. Apparemment, Christophe Béchu souhaite augmenter de 5 euros minimum l’aide pour la réparation des produits éligibles à ce dispositif. En tout cas, on sera fixé dans les prochains mois.