Invasion de punaises de lit : découvrez la liste des villes de France les plus infestées

L’invasion de punaises de lit devient de plus en plus inquiétante. On retrouve ces petites bestioles partout, dans les habitations, les transports en commun, les hôtels, et des lieux publics. En effet, le constat est simple, ils envahissent la France. Voici la liste des départements les plus infestés.

Invasion de punaises de lit : la liste des villes les plus infestées

C’est un vrai calvaire pour les Français. Cette situation fait froid dans le dos. Les punaises de lit ont infesté de nombreuses villes. Ils s’incrustent partout que ce soit dans les foyers, les transports en commun ou encore les lieux publics. D’ailleurs, toute la France est touchée par cette invasion et surtout les grandes villes.

Cependant, il est à souligner que la capitale française n’est pas la plus concernée. L’invasion de punaises de lit est beaucoup plus importante qu’à Paris malgré sa superficie et le nombre d’habitants.

En effet, d’après une enquête du réseau de surveillance sanitaire Sentinelles (Inserm-Sorbonne université) la région d’Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée. En effet, l’étude s’est basée sur le taux de consultations médicales liées à ces punaises de lit de 2020. En seconde position en retrouve la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Grand Est clôture la marche.

Une grande ville touchée

Par ailleurs, entre 2018 et 2019, l’invasion massive des punaises de lit a été découverte à Marseille. Cette fois, c’est en basant sur le nombre de recherches sur Google avec le mot clé punaise de lit qui permet de l’affirmer. D’ailleurs, une publication du site Antipunaises.fr a confirmé que la ville portuaire arrive en tête de liste.

Dans ce sens, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition des Marseillais une plateforme pour les aider. Les habitants des Bouches-du-Rhône ont également eu droit à ce dispositif en cas d’invasion de punaises de lit.

Après Marseille, les villes les plus infestées sont Nice, Paris, Lyon et Toulouse.

Les punaises de lit envahissent les salles de cinéma, le TGV et le métro

L’invasion de punaises de lit à Marseille devient inquiétante. D’ailleurs, ces nuisibles s’invitent également dans les sièges du métro. En effet, ils ont infesté tout l’ensemble du réseau, dans les loges des chauffeurs et sur les sièges.

D’ailleurs, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les punaises de lit prennent également un TGV Marseille-Paris. Par conséquent, la SNCF a remboursé les tickets des voyageurs à bord du wagon.