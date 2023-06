publicité

Malgré son âge de 46 ans, Loana aurait très envie d’avoir un bébé et serait prête à tout pour y arriver. En outre, récemment, elle a tenté de se réconcilier avec sa fille qui n’était pas en très bon terme avec elle depuis un certain temps.

Une vie pas très facile pour Loana

publicité

Depuis la victoire de Loana dans Loft Story, sa vie n’a pas été des plus faciles, surmontant des hauts et des bas. En effet, elle a eu des problèmes avec la drogue et l’alcool et a également fait face à des relations amoureuses assez difficiles. Apparemment, elle n’arrivait pas à surmonter ses problèmes seuls a dû se soigner à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique. Actuellement, Loana habite avec sa mère à Vence, un petit village près de Nice. Aujourd’hui, sa vie parait plus saine et calme.

Toutefois, Loana a perdu récemment son père alors qu’elle ne l’avait pas vu depuis des années. En outre, elle aurait également quelques problèmes d’argent. Heureusement, la jeune femme a pu récupérer une partie de ses économies, ce qui lui a permis de vivre plus confortablement pendant quelques mois.

Indéniable envie de Loana à avoir un bébé à 46 ans, elle est prête à adopter

Fonder une famille en adoptant un enfant est un rêve pour Loana. Effectivement, perdre de vue sa fille unique Mindy lui a fait ressentir un vide qu’elle désire intensément combler. Ainsi, son projet d’adoption est le fruit de son envie de se réconcilier avec sa fille. D’ailleurs, selon ses confidences, cette réconciliation est l’une des principales motivations. De plus, étant très attachée à la famille et à la maternité, Loana est reconnaissante envers ceux qui ont pourvu aux besoins de sa fille. Aujourd’hui, elle désire à son tour rendre service à la société en adoptant un enfant.

publicité

Par ailleurs, consciente de la responsabilité à engager, Loana est déterminée à ne pas renoncer à son désir. Elle voudrait être à tout prix une bonne et aimante mère. Pour elle, la famille est une pièce très importante de la société. Elle est convaincue qu’adopter un enfant collaborera à rendre le monde meilleur.