Lors du paiement de vos impôts, il est essentiel de toujours garder à l’esprit que certaines informations vous concernant pourraient susciter l’intérêt des autorités fiscales et déclencher un contrôle fiscal. Voici 5 conseils à prendre sérieusement en compte pour minimiser les risques.

Le gouvernement prêt à utiliser le grand moyen pour lutter contre la fraude fiscale !

Le montant des recouvrements résultant des contrôles fiscaux engagés depuis la réforme de 2017 atteint un niveau record, s’élevant à 14,6 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 8,2 % par rapport à l’année 2022. De plus, ce montant dépasse de 1,2 milliard d’euros celui enregistré en 2021.

« Ces résultats historiques s’expliquent notamment par le renforcement du ciblage national du contrôle fiscal par l’analyse de données (datamining). 52% des contrôles des entreprises ont ainsi été engagés en 2022 suite à datamining. Par ailleurs, 2 Md€ de droits et pénalités ont été mis en recouvrement auprès des contribuables sur des dossiers qui avaient été ciblés par le datamining les années passées (+ 67 % par rapport à 2021) », s’est exprimé avec satisfaction le ministère de l’Économie, Bruno Le Maire.

En effet, l’administration Macron poursuit sa politique de lutte contre la fraude fiscale en renforçant, à partir de l’année en cours, les moyens de détection ainsi que les sanctions.

Impôts : ces 5 indices vous aideront à éviter un contrôle fiscal !

Interrogés à ce sujet, des experts dans ce domaine ont accepté de dévoiler les différents points minutieusement examinés par les agents de Bercy lors d’un contrôle fiscal.

1. Train de vie. Assurez-vous que vos revenus déclarés correspondent parfaitement à votre niveau de vie. Si vous menez la grande vie, cela peut attirer toute l’attention du fisc.

2. Variations de revenus. Évitez, autant que possible, les transactions financières complexes ou suspectes qui pourraient sembler dissimuler des revenus ou manipuler la fiscalité. Optez plutôt pour des opérations financières claires et transparentes.

3. Erreurs sur la déclaration d’impôts. Lorsque vous déclarez vos déductions et crédits d’impôt, veillez à ce vous fournissiez des informations précises et complètes. Tout écart ou incohérence peut éveiller également des doutes de la part du fisc et déclencher un contrôle fiscal.

4. Comptes bancaires à l’étranger. Respectez les obligations de déclaration des revenus provenant de l’étranger. Les autorités fiscales sont de plus en plus vigilantes envers les revenus non déclarés à l’étranger.

5. Consulter un professionnel. Cette dernière option peut vous aider si vous avez des doutes ou des préoccupations concernant votre déclaration fiscale. Seul un expert pourra vous aider à remplir correctement toutes vos obligations fiscales. Ceci vous évitera des erreurs coûteuses.