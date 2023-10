Immobilier : la baisse des prix de l’immobilier ancien continue partout en France

Le marché de l’immobilier inquiète depuis quelque temps les agences. Les crédits immobiliers deviennent de plus en plus chers. Les particuliers n’arrivent plus à avoir un budget suffisant pour acquérir de biens. Par conséquent, le marché de l’immobilier ancien continue de chuter.

Baisse des prix de l’immobilier ancien en France

Le constat des agences tricolores du troisième trimestre annonce encore la baisse des prix de l’immobilier ancien. Cette tendance s’observe d’ailleurs dans tout le pays depuis l’été. Ce qui entraîne la baisse des transactions. D’autant plus que les prix des crédits immobiliers ont également flambé. Mais la plus marquante de cette chute était dans la période de juillet en septembre. Selon Century 21, les prix des appartements ont connu une baisse de 4,1 % en une année et les maisons de 2 %.

Il paraît d’ailleurs que ceux qui œuvrent dans le secteur ont observé le même résultat. De son côté, Laforet indique une baisse de 3,2 % et Orpi de 2 %. Yann Jéhanno, le président de Laforet a indiqué lors d’un entretien que cette baisse des prix est généralisée partout en France.

En revanche, le baromètre du 1 ᵉʳ septembre de la Fnaim a annoncé une augmentation de 1,1 % des prix.

La hausse des prix des crédits immobiliers en cause

Depuis quelque mois, les crédits immobiliers ont connu une hausse importante. C’est d’ailleurs la raison qui entraîne la baisse des prix de l’immobilier ancien. En effet, ceux qui souhaitent acquérir leur bien pour la première fois n’ont pas de budget nécessaire pour assouvir leur désir. Donc, ce projet devient inaccessible pour les primo-accédants.

Ainsi, pour acquérir de nouveaux biens, seuls les secundo accédants ont les moyens d’y parvenir. Pour cela, ils doivent vendre leurs anciennes résidences principales. L’argent de cette vente sera ensuite ajouté à un prêt immobilier afin d’acquérir un nouveau bien.

Laforet confirme d’ailleurs cette situation. Apparemment, les moitiés des acheteurs sont des secundo accédants soit de 50 %. En ce qui concerne les primo-accédants, ils ne sont que 20 %.

Une négociation au point mort

Les agences immobilières ont donc connu la chute de transaction depuis ces derniers mois. Selon Orpi, cette baisse est de 22 %, 22 à 27 % pour Century et 15 % d’après Laforet. Ce n’est pas tout, les taux des prêts immobiliers continuent son envolée. Conséquence ? Le recul de la production de crédit immobilier.

Vu la situation, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a rencontré le Haut Conseil de Stabilité Financière. Au cours de leur discussion, ce dernier suggère de faciliter l’accès aux crédits immobilier. Cependant, leur réunion n’a abouti à rien. La HCSF a décliné puisqu’une telle initiative ne pourrait pas stabiliser le marché.