Ils gagnent un jackpot de plus de 200 millions d’euros à l’Euromillions, leur ticket invalidé pour une raison que vous n’allez pas croire !

Tous les sept numéros étaient corrects et placés dans l’ordre… Un responsable du jeu les avait même confirmés verbalement, mais tout a basculé à la dernière minute en raison d’une petite inattention. Ils gagnent le jackpot d’une valeur de plus de 200 millions d’euros à l’Euromillions, mais leur ticket est invalidé pour une raison que vous n’allez pas croire.

« J’ai eu le cœur brisé… »: La désillusion était immense pour ce jeune couple qui pensait que leur vie allait basculer à jamais avec ces 205 millions d’euros.

L’espoir de réaliser enfin leur rêve de toute une vie a été anéanti pour ce jeune couple britannique du Hertfordshire, dans le nord de Londres. Rachel Kennedy et Liam McCrognan ont été tout près de devenir millionnaires, mais malheureusement leur billet Euromillions n’a pas été validé.

« J’ai eu le cœur brisé, confessait Rachel Kennedy au micron de nos confrères de The Sun. J’avais déjà un peu tout passé en revue dans ma tête (…) j’imaginais déjà la maison de nos rêves », poursuivait-elle avec beaucoup d’émotion.

Manque de ressources financières…

Cette triste histoire s’est déroulée en février 2021. À cette époque, la jeune femme n’avait que 19 ans. En effet, tous les numéros étaient corrects, mais ce couple n’avait pas suffisamment d’argent sur leur compte pour payer le billet, qui ne coûtait pas plus de 2,50 £.

Le billet de loterie transnationale, qui applique strictement ses règlements, des plus petits aux plus grands, ne pouvait pas être accepté en raison de ce manque de fonds.

En réalité, Rachel Kennedy n’avait pas approvisionné son compte Euromillions, donc son billet n’a pas pu être payé. Tant elle que son compagnon étaient pourtant abonnés et participaient à Euromillions chaque semaine en jouant avec les mêmes numéros : 6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11.

« J’ai appelé le numéro en pensant que j’avais gagné 182 millions de livres sterling et ils m’ont dit ‘oui, vous avez les bons numéros mais vous n’aviez pas les fonds nécessaires sur votre compte pour payer le ticket, donc ça n’a pas marché’ », racontait l’étudiante de l’université de Brighton dans les colonnes de The Sun.

Se rappelant du moment du tirage, elle déclarait : « je suis allée sur l’application et ça disait ‘winning match‘ et j’ai pensé ‘Oh mon Dieu, j’ai gagné’ (…)J’étais au sommet du monde quand j’ai pensé que j’avais gagné, mais quand j’ai découvert que ce n’était pas le cas, Liam était en fait plus bouleversé que moi.»

Interrogé pr la rédaction du quotidien britannique The Mirror, un porte-parole d’Euromillions a déclaré : « Nous sommes au courant de l’histoire de Rachel et nous espérons qu’elle s’y prendra tôt pour acheter un ticket pour le prochain grand tirage. »