Île-de-France : la date limite pour réclamer le chèque énergie de 250 euros

La Région Île-de-France et l’Union européenne proposent le chèque énergie de 250 euros. Cette aide accessible depuis le mois de juillet dernier qui vise à soutenir les foyers franciliens aux revenus modestes face à la flambée des factures énergétiques. Pour en bénéficier, vous devez remplir un certain nombre de critères, n’attendez plus car la date butoir approche.

Le chèque énergie de 250 euros

Ceux qui remplissent les critères d’éligibilité peuvent réclamer le chèque énergie de 250 euros jusqu’au 31 octobre 2023. En ce sens, la demande contient la soumission de l’avis d’imposition de 2022, basé sur les revenus de 2021. Mais également, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

En effet, le montant fixé à 250 euros peut varier en fonction de la composition du foyer et de ses revenus. Il s’agit d’une aide versée exclusivement sur des comptes bancaires français. Le « revenu fiscal de référence » représente le facteur déterminant l’éligibilité à ce chèque énergie. Pour le calcul, il faut tenir compte de l’avis d’imposition de l’année 2022 relatif aux revenus de 2021. Mais également, la composition du foyer exprimée en unités de consommation (UC). Une première personne du foyer représente 1 UC, la deuxième vaut ,5 UC, puis 0,3 UC pour chaque personne à charge supplémentaire.

Les étapes à suivre pour la demande

Ceux qui remplissent les conditions peuvent demander le chèque énergie de 250 euros en ligne. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’option « Faire une demande », présente en rouge sur la droite. Puis, vous pouvez vous connecter via FranceConnect, en utilisant les identifiants d’un compte en ligne existant sur des plateformes. Ou bien en créant un nouveau compte en cliquant sur « Créer son compte » en bas de la page https://puma.asp-public.fr/pumas/connexion. En outre, vous devrez fournir une pièce d’identité en ligne.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à remplir la demande en saisissant correctement l’adresse électronique pour recevoir les notifications futures. Puis, vous devez télécharger en ligne les documents nécessaires. En outre, l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Préparez également un RIB d’un compte bancaire français pour renseigner les coordonnées bancaires.

En ce sens, ce chèque énergie représente une aide plus que bienvenue compte tenu du contexte économique actuel. L’Union européenne a également lancé un chèque énergie d’une valeur similaire dans la région PACA en faveur de 100 000 foyers. En ce sens, le versement a débuté le 19 septembre et s’étalera jusqu’au 22 novembre 2023.