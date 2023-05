Il parvient à toucher plus de 10 900 euros de la CAF grâce à des déclarations “fake”

Les fraudes au sein de la caisse d’allocations familiales ne cessent de se multiplier ces derniers temps. Cet homme âgé de la quarantaine est parvenu à détourner plus de 10 000 euros d’aides sociales grâce à ces activités illicites.

Il détourne plus de 10 000 euros de RSA chez la CAF

Originaire de toulouse, cet homme de 41 ans a récemment comparu devant la justice pour avoir abusé des aides sociales de la CAF. Le principal intéressé a promis de rembourser la somme volée. Le manège a duré quatre ans jusqu’à ce que l’organisme finit par se rendre compte du leurre. Les fonds détournés concernent le revenu de solidarité active (RSA) auquel il n’est pourtant pas éligible.

Devant le juge, le suspect a fait savoir qu’il habitait seul et n’avait pas de ressources. La vérité est pourtant tout autre car le Toulousain travaille en tant qu’intérimaire et il habite chez sa mère. Selon nos confrères de La Dépêche, le butin s’élève à 10 900 euros. Ciblé par une enquête, le principal intéressé a été mis en examen au poste de police où il a avoué avoir mis à jour son adresse et ses revenus à cause de ses difficultés financières.

Fraudes sociales : l’Etat prend les choses en main

Face au tribunal, l’homme a assuré vouloir rembourser sa dette. Le procès est prévu pour le mois de novembre prochain. En attendant, le gouvernement est prêt à tout pour lutter contre ces fraudes. Dans une récente conférence de presse, Gabriel Attal a fait part de son intention de rallonger le délai de résidence en France pour les aides sociales dans le but de limiter ce type d’activités.

Les allocataires qui ne respectent pas les conditions d’éligibiité peuvent alors écoper d’une lourde amende. Pour mieux surveiller ces derniers, l’exécutif projette d’utiliser les listes de passagers détenues par les compagnies aériennes pour vérifier les trajets et les destinations des allocataires. Rappelons que la majorité des aides sociales implique d’habiter à titre permanent en France. Reste à savoir si cette mesure permettra de limiter ces fraudes. Affaire à suivre !